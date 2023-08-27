Про це 24 Каналу розповів керівник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що слова Лукашенка взагалі складно аналізувати. Він постійно суперечить сам собі.

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Лукашенко не почуває себе захищеним

Як наголосив Латушко, зрозуміло, що диктатори ніколи не пробачають зраду. Тому й Путін досить швидко розправився з Пригожиним. Лукашенко у цьому випадку вляпався у пастку, адже давав йому гарантії безпеки.

Тепер самопроголошений президент змушений виправдовуватися. Він переконує, що не надавав гарантії безпеки Пригожину.

Лукашенко дав гарантії безпеки, а фактично підставився. Стратегічно він програв і тепер змушений виправдовуватися. Він сьогодні має вигляд людини, чиє слово нічого взагалі не значить,

– зауважив Латушко.

Дивіться розмову з Павлом Латушком на ютубі 24 Каналу

Крім того, після збиття літака Пригожина Лукашенко зібрав засідання, після якого залишив одну людину – керівника служби безпеки. Очевидно, що білоруський диктатор усвідомлює, що з ним може статися схожа ситуація. Адже його літаки також обслуговуються в Росії.

Знищення Пригожина: коротко