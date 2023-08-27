Про це 24 Каналу розповів керівник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що слова Лукашенка взагалі складно аналізувати. Він постійно суперечить сам собі.
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Лукашенко не почуває себе захищеним
Як наголосив Латушко, зрозуміло, що диктатори ніколи не пробачають зраду. Тому й Путін досить швидко розправився з Пригожиним. Лукашенко у цьому випадку вляпався у пастку, адже давав йому гарантії безпеки.
Тепер самопроголошений президент змушений виправдовуватися. Він переконує, що не надавав гарантії безпеки Пригожину.
Лукашенко дав гарантії безпеки, а фактично підставився. Стратегічно він програв і тепер змушений виправдовуватися. Він сьогодні має вигляд людини, чиє слово нічого взагалі не значить,
– зауважив Латушко.
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Крім того, після збиття літака Пригожина Лукашенко зібрав засідання, після якого залишив одну людину – керівника служби безпеки. Очевидно, що білоруський диктатор усвідомлює, що з ним може статися схожа ситуація. Адже його літаки також обслуговуються в Росії.
Знищення Пригожина: коротко
- 23 серпня у Тверській області Росії впав літак, який належав власнику "Вагнера" Євгєнію Пригожину. Там загинуло 10 осіб. А згодом пропагандисти повідомляли, що тіло Пригожина вже нібито ідентифікували.
- Наразі немає точної версії, що саме спричинило падіння літака. Існують припущення про вибухівку на борту або влучення ракети із ЗРК С-300.
- Лукашенко одразу почав виправдовуватися після смерті Пригожина. Він переконував, що не давав гарантії безпеки ватажку "Вагнера".