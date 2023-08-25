Як повідомляють білоруські пропагандисти, Лукашенко заявив, що Пригожин ніколи не просив у нього гарантій безпеки для себе, пише 24 Канал. Хоча у червні після заколоту Пригожина білоруський диктатор говорив, що "гарантії безпеки, як Путін пообіцяв, були надані".

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Лукашенко сам собі суперечить щодо гарантій безпеки Пригожину

Тепер же Лукашенко каже, що нібито не мав забезпечувати безпеку Пригожина.

Якщо прямо відповідати на це запитання: я і не повинен забезпечувати безпеку Пригожина. Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла,

– сказав він.

Зверніть увагу! Що показала експертиза тіла Пригожина, чи причетний Путін і що буде з "вагнерами" – у нашому телеграмі.

Лукашенко обіцяв Пригожину гарантії безпеки: дивіться відео

За словами Лукашенка, він двічі обговорював із Пригожиним питання його безпеки: під час заколоту ПВК "Вагнера" і коли той приїжджав до Білорусі разом із Дмитром Уткіним.

У першому випадку Лукашенко нібито попередив Пригожина, що він "погубить людей і сам загине", а в другому "категорично їх обох попередив: "Хлопці, дивіться".

Лукашенко заступився за Путіна

Говорячи про можливу причетність Владіміра Путіна до катастрофи бізнес-джета Пригожина, Лукашенко заявив, що "не може уявити, що це зробив Путін, що винен Путін".

За словами Лукашенко, це "занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже на те пішло".

Він божиться, що знає Путіна, якого схарактеризував як "дуже спокійну" людину, яка ухвалює виважені рішення.

Що буде з вагнерівцями у Білорусі

Попри смерть Пригожина, Лукашенко запевняє, що "Вагнер" живий і житиме в Білорусі, "хоч би як комусь це не хотілося".

Лукашенко переконує, що вагнерівці буцімто не покидають Білорусь. За його словами, вагнерівці нібито пішли у відпустку аби жити осторонь.

Водночас він каже, що в Білорусі зосереджено до 10 тисяч вагнерівці.

Тому нікуди вони не тікають. Стільки, скільки нам треба і цьому підрозділу, вони будуть у нас жити і працювати,

– зазначив Лукашенко.