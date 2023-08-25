Угода від 24 червня між Путіним, Пригожиним і самопроголошеним президентом Білорусі, ймовірно, визнана недійсною через знищення літака Пригожина. Скоріш за все, Лукашенко просто промовчить.

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Лукашенко мовчатиме, аби не провокувати Путіна

Безпека та виживання Пригожина, ймовірно, були вирішальними для угоди від 24 червня, в якій Путін нібито пообіцяв невизначені "гарантії безпеки" Пригожину та вагнерівцям в Білорусі. Смерть ватажка, ймовірно, скасувала ключову основу цієї угоди, зробивши її решту спірною.

Лукашенко, швидше за все, мовчатиме з цього приводу, щоб не провокувати Путіна, особливо тому, що вчинок Лукашенка щодо прямих переговорів із Пригожиним у червні, а потім вихваляння своєю роллю, яку він зіграв, значно збентежив Путіна,

– зазначили аналітики.

Також в Інституті вивчення війни додали, що вбивство Пригожина, ймовірно, стало для Лукашенка сигналом. Зокрема, як про різке скорочення його переговорного простору з Кремлем, так і про неявну загрозу його продовженням спроб чинити опір зусиллям щодо інтеграції в "союзну" державу.

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