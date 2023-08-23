Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередніми даними, літак Пригожина міг збити зенітно-ракетний комплекс окупантів – С-300, передає 24 Канал.
Дивіться також Буданов неодноразово тролить росіян, – військовий оглядач про анонсовані "сюрпризи" у Криму
Літак Пригожина могли збити з С-300
Російські пропагандисти, з посиланням на наближені до ПВК "Вагнера" телеграм-канали стверджують, що літак Євгєнія Пригожина могли збити росіяни зі свого С-300. Крім цього, окупанти стверджують, що перед авіакатастрофою було чутно "декілька гучних вибухів".
Літак Пригожина могли збити ракетами С-300: дивіться відео
Російські спецслужби також розглядають версію, що падіння літака Пригожина могло бути "терактом на борту". Попри це, там зазначили, що ця інформація ще перевіряється відомствами країни-агресорки.
Що відомо про падіння літака Пригожина
- Над Тверською областю ввечері 23 серпня впав літак, який пов'язують з очільником вагнерівців Євгєнієм Пригожиним. На місці трагедії виникла пожежа, а пропагандисти стверджували, що цей літак нібито збила російська система протиповітряної оборони.
- Наразі достеменно невідомо, чи перебував Пригожин на борту цього повітряного судна. Однак у росавіції повідомили, що він значився у списках пасажирів.
- Наразі відомо, що внаслідок падіння літака загинули всі 10 осіб, що перебували на борту. Троє з них були членами екіпажу.
- Згодом у мережі з'явилися кадри з місця падіння літака. На них видно, що судно було вщент розгромлене, а на ньому досі палає вогонь.
- Також стало відомо, що на борту літака перебував і командир вагнерівців Дмітрій Уткін. Наразі невідомо чи він теж загинув у цій катастрофі.
- У мережі також повідомляють, що люди з оточення Пригожина не можуть до нього додзвонитися. Попри це, досі невідомо, чи загинув кухар Путіна під час катастрофи, чи ні.