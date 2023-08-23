Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередніми даними, літак Пригожина міг збити зенітно-ракетний комплекс окупантів – С-300, передає 24 Канал.

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Літак Пригожина могли збити з С-300

Російські пропагандисти, з посиланням на наближені до ПВК "Вагнера" телеграм-канали стверджують, що літак Євгєнія Пригожина могли збити росіяни зі свого С-300. Крім цього, окупанти стверджують, що перед авіакатастрофою було чутно "декілька гучних вибухів".

Літак Пригожина могли збити ракетами С-300: дивіться відео

Російські спецслужби також розглядають версію, що падіння літака Пригожина могло бути "терактом на борту". Попри це, там зазначили, що ця інформація ще перевіряється відомствами країни-агресорки.

Зверніть увагу! Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Пригожина – у нашому телеграмі.

Що відомо про падіння літака Пригожина