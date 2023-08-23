Згодом повідомлення змінили. Тепер там зазначено, що Пригожин "значився у списку пасажирів".
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Що відомо про ситуацію
Спершу з'явилася інформація, що у Бологовському районі Тверської області розбився військовий літак. Російські надзвичайники повідомили, що десять людей загинули під час аварії.
Потім з'явилася інформація, що у Тверській області впав не військовий літак, а бізнес-джет Embraer 600 із бортовим номером RA-02795. За даними деяких пабліків, борт належав Євгену Пригожину.
Російські ЗМІ також пишуть, що на борту був і заступник Пригожина Дмитро Уткін.
Другий літак, який належить Пригожину, зараз розвертається над Москвою та прямує в аеропорт.
Повітряне судно, де, імовірно, був Пригожин, здійснювало переліт із Москви до Санкт-Петербурга. На борту перебували 10 осіб, з них 3 члени екіпажу.
Літак не знижувався перед падінням. За даними сервісу "Флайтрадар", він зник із радарів під час набору висоти.
Дані про літак на моніторинговому сервісі / Flightradar24
Російський журналіст Андрій Захаров повідомив, що 23 серпня Пригожин вилетів із Африки до Росії, на борту був увесь командний склад ПВК "Вагнер".
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Що могло статися
Дуже імовірно, що катастрофа літака Пригожина невипадкова. Це могла зробити ФСБ. Очільник ГУР Кирило Буданов нещодавно в інтерв'ю The War Zone говорив про те, що російські спецслужби отримали замовлення на главу ПВК "Вагнер". Очевидно, що Путін не пробачить такого посягання на владу і буде мститися.
Навіть якщо самого ватажка "вагнерівців" не було на борту, це сигнал Пригожину: бійся, ти на гачку. Не раз неугодні Кремлю люди раптом помирали. Авіакатастрофа, серцевий напад – усе це дуже зручний привід вивести конкурента з гри, давши йому "красиво піти". Можливо, далі варто готуватися Гіркіну?
Кирило Буданов про Пригожина / Скриншот 24 Каналу
Останні новини про Пригожина
- Після спроби перевороту ватажок вагнерівців надовго пропав. Його нібито бачили в Білорусі, але знаменитих відео він не записував. Аж раптом 21 серпня Євген Пригожин записав нове відео – на тлі африканської пустелі.
- У своєму відеозверненні ватажок терористів сказав, що ПВК "Вагнера" робить Росію ще величнішою на всіх континентах, а Африку більш незалежною. Також він шукає собі "богатирів" – нових найманців.
- Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що через 6 місяців Євгеній Пригожин або помре, або почне новий заколот. Та глава ПВК "Вагнера" пішов у політику і має шанси на успіх – в нього є великі гроші, бойовики та медійна підтримка.
- До речі, саме 23 червня, рівно два місяці тому, розпочався невдалий переворот Пригожина.
- А тут ми зібрали деталі про літак, який розбився у Тверській області – імовірно, на його борту міг бути Пригожин.