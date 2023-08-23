Згодом повідомлення змінили. Тепер там зазначено, що Пригожин "значився у списку пасажирів".

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Що відомо про ситуацію

Спершу з'явилася інформація, що у Бологовському районі Тверської області розбився військовий літак. Російські надзвичайники повідомили, що десять людей загинули під час аварії.

Потім з'явилася інформація, що у Тверській області впав не військовий літак, а бізнес-джет Embraer 600 із бортовим номером RA-02795. За даними деяких пабліків, борт належав Євгену Пригожину.

Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Прігожина – у нашому телеграмі.

Російські ЗМІ також пишуть, що на борту був і заступник Пригожина Дмитро Уткін.

Другий літак, який належить Пригожину, зараз розвертається над Москвою та прямує в аеропорт.

Повітряне судно, де, імовірно, був Пригожин, здійснювало переліт із Москви до Санкт-Петербурга. На борту перебували 10 осіб, з них 3 члени екіпажу.

Літак не знижувався перед падінням. За даними сервісу "Флайтрадар", він зник із радарів під час набору висоти.

Дані про літак на моніторинговому сервісі / Flightradar24

Російський журналіст Андрій Захаров повідомив, що 23 серпня Пригожин вилетів із Африки до Росії, на борту був увесь командний склад ПВК "Вагнер".

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Що могло статися

Дуже імовірно, що катастрофа літака Пригожина невипадкова. Це могла зробити ФСБ. Очільник ГУР Кирило Буданов нещодавно в інтерв'ю The War Zone говорив про те, що російські спецслужби отримали замовлення на главу ПВК "Вагнер". Очевидно, що Путін не пробачить такого посягання на владу і буде мститися.

Навіть якщо самого ватажка "вагнерівців" не було на борту, це сигнал Пригожину: бійся, ти на гачку. Не раз неугодні Кремлю люди раптом помирали. Авіакатастрофа, серцевий напад – усе це дуже зручний привід вивести конкурента з гри, давши йому "красиво піти". Можливо, далі варто готуватися Гіркіну?

Кирило Буданов про Пригожина / Скриншот 24 Каналу

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