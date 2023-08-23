Впоследствии сообщение изменили. Теперь там отмечено, что Пригожин "числился в списке пассажиров".
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Что известно о ситуации
Сначала появилась информация, что в Бологовском районе Тверской области разбился военный самолет. Российские спасатели сообщили, что десять человек погибли во время аварии.
Затем появилась информация, что в Тверской области упал не военный самолет, а бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795. По данным некоторых пабликов, борт принадлежал Евгению Пригожину.
Российские СМИ также пишут, что на борту находился и заместитель Пригожина Дмитрий Уткин.
Второй самолет, принадлежащий Пригожину, сейчас разворачивается над Москвой и направляется в аэропорт.
Воздушное судно, где, вероятно, был Пригожин, совершало перелет из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.
Самолет не снижался перед падением. По данным сервиса "Флайтрадар", он скрылся с радаров во время набора высоты.
Данные о самолете на мониторинговом сервисе / Flightradar24
Российский журналист Андрей Захаров сообщил, что 23 августа Пригожин вылетел из Африки в Россию, на борту был весь командный состав ЧВК "Вагнер".
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Что могло произойти
Очень вероятно, что катастрофа самолета Пригожина не случайна. Это могла сделать ФСБ. Глава ГУР Кирилл Буданов недавно в интервью The War Zone говорил, что российские спецслужбы получили заказ на главаря ЧВК "Вагнер". Очевидно, что Путин не простит такого посягательства на власть и будет мстить.
Даже если самого главаря вагнеровцев не было на борту, это сигнал Пригожину: бойся, ты на крючке. Не единожды неугодные Кремлю люди внезапно умирали. Авиакатастрофа, сердечный приступ – все это очень удобный повод вывести конкурента из игры, дав ему "красиво уйти". Может, дальше следует готовиться Гиркину?
Кирилл Буданов о Пригожине / Скриншот 24 Канала
Последние новости о Пригожине
- После попытки переворота вожак вагнеровцев надолго пропал. Его якобы видели в Беларуси, но знаменитых видео он не записывал. Внезапно 21 августа Евгений Пригожин записал новое видео – на фоне африканской пустыни.
- В своем видеообращении главарь террористов сказал, что ЧВК "Вагнер" делает Россию еще более величественной на всех континентах, а Африку более независимой. Также он ищет себе "богатырей" – новых наемников.
- Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что через 6 месяцев Евгений Пригожин либо умрет, либо начнет новый мятеж. Но глава ЧВК "Вагнера" пошел в политику и имеет шансы на успех – у него есть большие деньги, боевики и медийная поддержка.
- Кстати, именно 23 июня, ровно два месяца назад, начался неудачный переворот Пригожина.
- А тут мы собрали детали о разбившемся в Тверской области самолете – вероятно, на его борту мог быть Пригожин.