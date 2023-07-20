В мае 2023 года социологическая группа Russian Field провела телефонный опрос "За кого вы проголосовали бы на следующих президентских выборах?" Можно было указывать фамилии политиков и обычных людей – и Пригожин набрал значительный процент поддержки. Об этом идет речь в расследовании российского издания The Insider.

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Как отмечают журналисты, Путин ожидаемо набрал 30% поддержки, а Пригожин – всего два процента. Но это огромный прорыв.

В открытом опросе Пригожин победил всех федеральных политиков. И это при том, что в феврале о нем ничего не знали 15% опрашиваемых. Тогда его деятельность поддержала почти половина опрошенных из тех, кто согласился ответить. По сравнению с февралем, поддержка деятельности Пригожина выросла с 41 до 55%.

Кто за Пригожина

Социологи указывают, что основной электорат – это мужчины от 45 лет, которые поддерживают войну и считают успешным ее проведение.

Сразу после мятежа Евгения Пригожина социологи провели новый опрос – и все рейтинги упали. Москвичи резко отрицательно оценили не только владельца ЧВК, но и Путина и Шойгу. Действия Пригожина сначала поддерживали 29%, затем цифры упали до 20%.

Россияне ожидали, что во время мятежа что-то изменится, а когда этого не произошло – хотели, чтобы мятежника привлекли к ответственности. Но большинство удовлетворено переговорами Лукашенко с Пригожиным.

Политический капитал, приобретенный поваром Путина в результате войны с Украиной, был растерян за два дня. Теперь российское общество переживает только за то, что Евгения Викторовича не удалось привлечь к должной ответственности,

– заключают социологи.

Актуально : президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. Избирательная кампания начнется в декабре 2023 года.

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