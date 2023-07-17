Институт изучения войны 16 июня выпустил очередной обзор российской наступательной кампании. В нем указано имя человека, чьи действия похожи и на действия Пригожина, и на действия Попова. Пока вагнеровцы якобы в Беларуси, а Попов – в Сирии, на сцену вышел еще один известный военный. Кто пополнил список мятежников, разбирался 24 Канал.

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Что произошло

В видео от 16 июня Седьмая дивизия Воздушно-десантных войск (ВДВ) пообещала оставить позиции в оккупированной Херсонской области, если минобороны Российской Федерации арестует их командующего Михаила Теплинского. "Станем стеной на защиту", "настроены решительно", "пойдем на выручку Бате", "десант своих не бросает", "не допускайте роковых ошибок" – такова была риторика.

Пока мы держим фронт здесь, в министерстве (обороны Российской Федерации – 24 Канал) идет война с боевыми офицерами,

– говорят в видео.

Институт изучения войны квалифицирует это видео как шантаж и угрозу дезертирством, подчеркивая, что за дезертирство наказывают смертной казнью.

Военнослужащие ВДВ шантажируют минобороны России, чтобы Теплинский продолжал командовать войсками в Украине, несмотря на предварительную связь Теплинского с финансистом группы "Вагнера" Евгением Пригожиным,

– говорится в отчете.

Есть ли предпосылки для ареста

Теплинский ушел в отставку 12 января 2023 года, поссорившись с Герасимовым: тот якобы не жалел бойцов ВДВ (элитные подразделения всех армий) и пускал их в атаку живой волной.

Настоящей причиной может быть то, что и Теплинский, и Пригожин поддерживали Суровикина – а его 11 января заменили на Герасимова.

Позже, 23 февраля, Теплинский записал видео, в котором подтвердил свою отставку – и критиковал Герасимова за большие потери во время зимнего наступления. В марте он непосредственно обратился к Путину, защищая ЧВК "Вагнер" от минобороны Российской Федерации.

Важно: Институт изучения войны обращает внимание на то, что такие видео нарушают субординацию. В армии особенно важно соблюдать правила и не "перепрыгивать через голову", потому что это не та структура, где можно обсуждать распоряжения руководителей.

Парадокс, но 1 апреля Путин снова назначил Теплинского командовать ВДВ – вознаграждение вместо наказания.

А вот мятежного Попова, тоже не молчавшего после отставки, отправили в Сирию, от греха подальше.

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Возможные последствия ситуации с Поповым и Теплинским

Институт изучения войны видит следующие возможности:

Кремль ускоряет аресты неугодных – а бунтуют преимущественно самые умелые и боеспособные части.

Демонстративное неподчинение военачальников приведет к неповиновению солдат на местах.

Пытаясь обезопасить себя от громких последствий, командиры влияют не только на своих подчиненных, но и на ветеранов, националистические сообщества и медиасеть.

Дискуссии, вспыхивающие вокруг отставок и заявлений, могут деморализовать общество и остановить наступление россиян.

Какие тенденции несут голоса с полей

Обвинение в сторону российского МО и противопоставление людей в кабинетах бойцам с полей – если раньше это было немыслимо, то после пригожинского мятежа становится привычным.

После ростовского уик-энда Пригожина Россию накрыла волна отставок и арестов высоких военачальников. И не все они молчали.

Это создает новую реальность – ту, где решение будет приниматься не в высоких кабинетах. Теперь новости будут приходить именно с полей, из окопов и телеграм-каналов. Что-то похожее пытались создать отдельные Z-военкоры, но Кремль быстро подмял их под себя.

Что общего в обращениях военных

Многие записывают аудио – это приближает их к аудитории.

Противопоставление "мы/они" – мы (бойцы) воюем, а они (в министерстве) наживаются.

Стирание границ между начальником и его подчиненными. К примеру, Попов называл своих бойцов гладиаторами (сам он имеет позывной "Спартак") и подчеркивал, что считает честью стоять с ними бок о бок, что ему небезразлична их судьба.

Не подчиняюсь / критикую, потому что хочу лучших условий для своих солдат.

Это вызов высшей власти и подрыв авторитета командования. Сложно представить такое в армии в мирное время.

Но во время войны это может стать отличным трюком, который принесет политические баллы – и уже приносит.

Кто такой Теплинский

Генерал-полковник и герой России. Родился в Донецкой области, однако никак не был связан с Украиной – до 2014 года. Считается, что тогда он руководил операцией под Иловайском, но официально это не признано.

Поддерживал квазиреспублики, а в 2015 году возглавил штаб Центра территориальных войск Южного военного округа.

Справка. Южный военный округ дислоцирован в Ростове-на-Дону. Именно оттуда руководят российскими оккупационными войсками на Востоке нашей страны.

На сайте ГУР о нем есть статья в разделе "Военные преступники. Высший командный состав вооруженных сил России, лично ответственный за ведение боевых действий на территории Украины".

Жесткий и принципиальный командир. Соблюдает принцип выполнения приказов старшего командования любой ценой, несмотря на жизни людей и моральные принципы,

– характеризуют Теплинского наши разведчики.

Интересно, что изменилось с тех пор и побудило вэдэвэшника перестать повиноваться приказам. Желание получить более жирную должность? Или стремление завести собственную карманную ЧВК?

Ранее мы рассказали, куда исчезают российские генералы и зачем Путин постоянно тасует своих подчиненных в минобороны.