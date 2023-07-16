Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Отметим, что Селиверстов был командиром тульской дивизии 106 ВДВ.

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Возможные причины отстранения Селиверстова

Напомним, что в апреле родственники мобилизованных, которые служат в 137-м полку ВДВ, обратились к Путину, губернатору Тульской области Алексею Дюмину и министру обороны России Сергею Шойгу по поводу плохих условий и отсутствия поставок в части. Громкое недовольство условиями в районах, где российские войска обороняются от украинских контрнаступательных операций, могло побудить Селиверстова обратиться к российскому военному командованию, что могло способствовать его увольнению.

ISW не нашло подтверждения увольнения Селиверстова, но российские сообщения об увольнении повторяют схему, подобную предыдущим заявлениям об изменениях командования, которые оказались правдивыми.

К тому же увольнение Селиверстова может быть частью продолжающейся чистки неподчиненных командований российским военным командованием и может свидетельствовать о том, что "коррозия" российского командования в Украине ускоряется.

Кстати, российское военное командование недавно уволило Ивана Попова после того, как он пытался обойти начальника генштаба России Герасимова и отправить свои жалобы на ситуацию на западе Запорожской области непосредственно Путину. Сообщается, что жалобы Попова сосредоточены на отсутствии ротации его войск. Попов жаловался на значительные потери и отсутствие эффективных контрбатарейных возможностей.

Эти проблемы, вероятно, влияют на российские войска на всем ТВД в Украине, и сообщения об увольнении Селиверстова только через четыре дня после сообщений об увольнении Попова свидетельствуют о том, что российское командование могло уволить Селиверстова по подобным причинам,

– считают эксперты.

В ISW отметили, что увольнение Селиверстова свидетельствует о том, что в российском военном руководстве существует глубокая озабоченность системой командования в Украине. Вызовы Попова, российского командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и главы "Вагнера" Евгения Пригожина по отношению к власти Герасимова и Шойгу создали прецедент неповиновения, который может исчерпать поддержку российского военного командования среди высших офицеров.

Российские источники утверждали, что 106-я дивизия ВДВ тесно действовала вместе с силами "Вагнера" в январе 2023 года, когда их наступление на Бахмут усилилось, и Герасимов и его филиалы могут рассматривать Селиверстова как офицера во враждебном лагере из-за его отношений с "Вагнером" и Теплинским.

К тому же российские силы также утверждали, что Селиверстов регулярно противодействовал командованию бывшего командира ВДВ и близкого партнера Герасимова генерал-полковника Андрея Сердюкова во время российского наступления на Киев на ранних этапах полномасштабного вторжения. И, возможно, зарекомендовал себя как известный командир, выступающий против Герасимова.

Напомним, что недавно начальник российского генштаба уволил генерал-майора Ивана Попова. Такое решение изрядно возмутило военное командование врага. Разведка Великобритании указала на интересный нюанс. Очевидно, что его уволили из-за беспокойства, а не якобы плохой работы.