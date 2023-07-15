С начала полномасштабной войны Россия регулярно увольняла командиров. Однако примечательно само устранение Попова. Очевидно, что его уволили из-за беспокойства, а не якобы плохой работы.
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Российские офицеры недовольны Шойгу и Герасимовым
В пропитанном видео Попов резко критиковал руководство российского минобороны. В частности, обвинил в том, что он "ударил с тыла, жестоко обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент".
Комментарии генерал-майора привлекают внимание к серьезному недовольству многих офицеров высшему военному руководству.
Жалобы во многом перекликаются с жалобами владельца ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина перед мятежом в июне 2023 года. Прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, станет все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба генерала Герасимова,
– подчеркнули в разведке Великобритании.
Военное командование возмущено из-за увольнения Попова
В ISW отметили, что увольнение генерал-майора обнаружило новый уровень беспокойства по динамике фракций и деградации командных структур в русской армии после мятежа Пригожина. Военное командование возмущено решением Герасимова.