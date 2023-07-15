Від початку повномасштабної війни Росія регулярно звільняла командирів. Однак, примітне саме усунення Попова. Очевидно, що його звільнили через висловлення занепокоєння, а не нібито погану роботу.

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Російські офіцери незадоволені Шойгу та Герасимовим

У просоченому відео Попов різко критикував керівництво російського міноборони. Зокрема, звинуватив у тому, що воно "вдарило з тилу, жорстоко обезголовивши армію в найважчий і напружений момент".

Коментарі генерал-майора привертають увагу до серйозного невдоволення багатьох офіцерів до вищого військового керівництва.

Скарги багато в чому перегукуються зі скаргами власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина перед заколотом у червні 2023 року. Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стане дедалі більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Герасимова,

– підкреслили у розвідці Великої Британії.

Це цікаво! Попова звільнили після його скарг на нестачу підтримки на фронті та великі втрати. Генерал-майор заявляв про потребу в ротації окупаційних військ на Запоріжжі. Втім, Герасимов звинуватив його в панікерстві та шантажі вищого керівництва. Коли ж Попов заявив, що готовий доповісти Путіну особисто, начальник генштабу звільнив його та відправив на передову.

Військове командування обурене через звільнення Попова

В ISW зауважили, що звільнення генерал-майора виявило новий рівень занепокоєння щодо динаміки фракцій і деградації командних структур у російській армії після заколоту Пригожина. Військове командування обурене рішенням Герасимова.