Від початку повномасштабної війни Росія регулярно звільняла командирів. Однак, примітне саме усунення Попова. Очевидно, що його звільнили через висловлення занепокоєння, а не нібито погану роботу.
До теми У Кремлі не хочуть лізти у конфлікт Попова та Герасимова
Російські офіцери незадоволені Шойгу та Герасимовим
У просоченому відео Попов різко критикував керівництво російського міноборони. Зокрема, звинуватив у тому, що воно "вдарило з тилу, жорстоко обезголовивши армію в найважчий і напружений момент".
Коментарі генерал-майора привертають увагу до серйозного невдоволення багатьох офіцерів до вищого військового керівництва.
Скарги багато в чому перегукуються зі скаргами власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина перед заколотом у червні 2023 року. Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стане дедалі більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Герасимова,
– підкреслили у розвідці Великої Британії.
Військове командування обурене через звільнення Попова
В ISW зауважили, що звільнення генерал-майора виявило новий рівень занепокоєння щодо динаміки фракцій і деградації командних структур у російській армії після заколоту Пригожина. Військове командування обурене рішенням Герасимова.