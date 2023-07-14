Прессекретаря Кремля Дмітрія Пєскова запитали, чи знає Владімір Путін про конфлікт Валєрія Герасимова та Івана Попова. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Як відреагував Пєсков
Кремлівський посіпака відмовився коментувати ситуацію з командувачем 58-ї армії російських окупантів.
Ми не коментуємо. Все ж таки мовиться про військових, про міноборони, тому за коментарями рекомендуємо туди звертатися,
– сказав Пєсков.
Він також заявив, що це не питання порядку денного у Кремлі.
Що цьому передувало
- За даними ISW, спочатку Попов жалівся через недостачу підтримки армії загарбників у Запорізькій області та великі втрати в окупантів, а також вимагав провести ротацію. У відповідь Герасимов звинуватив його у шантажі та панікерстві.
- Тоді цей генерал-майор пригрозив доповісти про проблему з солдатами особисто російському диктатору. Після цього Герасимов його звільнив з посади.
- Сам Попов називав себе "Спартаком", а своїх підлеглих – "гладіаторами". Він критикував Герасимова, мовляв, він атакує російські сили з тилу.
- Пізніше російський генерал-майор записав звернення, в якому назвав свій конфлікт з Герасимовим "складною ситуацією з начальством". А ще він почав наслідувати Євгенія Пригожина.