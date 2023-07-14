Пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова спросили, знает ли Владимир Путин о конфликте Валерия Герасимова и Ивана Попова. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Как отреагировал Песков
Кремлевский приспешник отказался комментировать ситуацию с командующим 58-й армией российских оккупантов.
Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о минобороны, поэтому за комментариями рекомендуем туда обращаться,
– сказал Песков.
Он также заявил, что это не вопрос повестки дня в Кремле.
Что этому предшествовало
- По данным ISW, сначала Попов жаловался из-за нехватки поддержки армии захватчиков в Запорожской области и больших потерь у окупантов, а также потребовал провести ротацию. В ответ Герасимов обвинил его в шантаже и паникерстве.
- Тогда этот генерал-майор пригрозил доложить о проблеме с солдатами лично российскому диктатору. После этого Герасимов его уволил с должности.
- Сам Попов называл себя "Спартаком", а своих подчиненных – "гладиаторами". Он критиковал Герасимова, мол, он атакует российские силы с тыла.
- Позже российский генерал-майор записал обращение, в котором назвал свой конфликт с Герасимовым "сложной ситуацией с начальством" А еще он начал подражать Евгению Пригожину.