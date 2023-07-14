Об этом идет речь в актуальном отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики считают, что у России нет резервов для ротации передовых частей. Без оперативных резервов и в случае прорыва сил обороны, оккупанты будут вынуждены отступить.

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Жалобы Попова на российские потери в результате артиллерийского огня указывает на то, что российские силы нуждаются в ротациях и подкреплениях для поддержки своей обороны в Запорожской области.

Отсутствие резервов у росармии, вероятно, не позволило начальнику Генштаба Валерию Герасимову серьезно отнестись к "докладу" Попова. А его увольнение еще раз продемонстрировало, что российские силы не могут проводить ротацию сил,

– говорится в отчете.

Враг полагается только на те силы, которые уже вовлечены в боях

Аналитики также считают, что отсутствие ротации войск на поле боя предполагает, что войскам врага придется полагаться только на те силы, которые уже были задействованы в боях, и которые истощены, деморализованы.

"Жалобы Попова на плохие контрбатарейные возможности российских войск и значительные потери россиян от огня украинской артиллерии, вероятно, результат попыток Украины уничтожить российские силы, которые обороняются на Юге Украины", – подчеркнули в ISW.

Предполагается, что Попов пытался обратиться в Кремль с просьбой частично или полностью лишить Герасимова командования операциями в Украине.

Интересно, что Попов приравнял себя к лидеру восстания менее чем через месяц после мятежа Пригожина.

Почему из Попова не вышел Спартак

Попов называл себя "Спартаком" – своим давним позывным, а своих подчиненных "гладиаторами".

Возможно, Попов использовал это сравнение, чтобы подчеркнуть свое самоизображение как отделенное от бездарного и "вредного" российского военного командования,

– добавили аналитики.

Попов утверждал, что "высший командующий" России (имея в виду Герасимова) атакует российские силы с тыла, когда они защищаются от ВСУ на линии фронта.

Герасимов, вероятно, пытался защитить Путина от нежелательной критики, уволив Попова, прежде чем тот мог обратиться непосредственно к Кремлю.

К слову, русские военкоры хоть и по-разному отреагировали на увольнение Попова, никто не отрицал наличие тех проблем, на которые указал Попов и испытываемых русскими войсками на фронте.