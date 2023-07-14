"Генерал от народа" по-русски

Традиционная история для "народного любимца": резал "правду-матку" – сняли – обратился к соратникам. Ну и фамилия и имя как нельзя лучше подходит на роль генерала от народа – Иван Иванович Попов – скрепность в каждом слове.

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Критикует "высшее командование", но не концентрируется персонально на Сергее Шойге (хотя вспоминает). Слишком много деталей не дает, оставляя место для шага назад. Публично продвигает Ивана Попова депутат Госдумы Андрей Гурулев. Который, кстати, раньше так же командовал 58-й армией.

Воспринимать это как "бунт против высшего руководства" не советую. Как мятеж или смуту тоже. У минобороны России будут кадровые перестановки, но они касаются условных 2-й и 3-й линий управления.

Есть несколько групп, желающих усилиться, продвинув вакантные должности своих людей. Поэтому пока имеем закулисную драку за места и погоны.

Да и сам Попов может стать какой-то политической фигурой (если так решат сверху).

В частности, напомню, что Кремлю необходима партия радикального толка. Не возникшая самостоятельно, а созданная и подконтрольная, которой приказано аккуратно критиковать начальство. Такой аналог партии "Родина", которая существовала в начале нулевых.

Опальный генерал – идеальная кандидатура. Конечно, если будет принято решение о старте политического проекта в ближайшие месяцы.