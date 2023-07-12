По данным аналитиков американского Института изучения войны, к таким поступкам начальник российского генштаба прибег из-за высказываний Попова. В частности, последний заявил о необходимости ротации оккупационных войск в Запорожской области.

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Почему Герасимов уволил генерала

Начальник российского генштаба генерал армии Валерий Герасимов уволил командующего 58-й оос генерал-майора Ивана Попова после того, как Попов выразил обеспокоенность необходимостью ротации войск на западе Запорожской области в условиях контрнаступления украинских войск,

– заявили в ISW.

По их данным, связанный с российскими спецслужбами источник утверждал, что Попов сообщил Герасимова о том, что подразделения его 58 оос, пытающиеся помешать украинскому продвижению в западной Запорожской области, нуждаются в ротации после того, как длительное время участвовали в боях и несли значительные потери.

В ответ Герасимов обвинил Ивана Попова в паникерстве и шантаже высшего руководства. После того, как Попов заявил о готовности доложить о проблеме лично Владимиру Путину, Герасимов отстранил его от должности и отправил на передовые позиции фронта.

Более того, еще один источник, вероятно, контактирующий с российскими силами в оккупированной Запорожской области, заявил, что его источники подтвердили увольнение Попова после того, как он поднял "настоящий" вопрос об отсутствии ротаций в Пологовском районе на Ореховском фронте.

Аналитики объяснили – если эти сообщения правдивы, то они подтверждают предварительные оценки ISW о том, что:

российским силам не хватает оперативных резервов, позволяющих им осуществлять ротацию личного состава, защищаясь от украинских контрнаступлений;

российские оборонительные линии могут быть хрупкими.

В Запорожье ликвидировали российского генерала

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил 11 июля, что в районе Бердянска удалось ликвидировать российского генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Он мог быть в гостинице "Дюна", что на территории "Приазовкурорта", куда прилетел "хлопок". Там ведь некоторое время жило российское военное руководство.

Уже вечером 11 июля в России подтвердили, что гостиницу, в которой жил Цоков, атаковали ракетами Storm Shadow. "Грамотный офицер", как говорят россияне, погиб.

Стоит отметить, что он сражался в Сирии и двух Чеченских войнах. Против него введены санкции в Украине, Великобритании, Новой Зеландии, Швейцарии и странах ЕС. Он причастен к ракетным ударам по украинским городам.