В Мелитопольском районе россияне заминировали водопровод, питающий питьевой водой город. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет 24 Канал.

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Россияне заминировали водопровод и объекты электрических сетей

Также Федоров отметил, что в самом Мелитополе россияне заминировали важные объекты электрических сетей.

Что касается Запорожской АЭС, то оккупанты в технических помещениях и в машинных залах установили минно-взрывные заграждения.

Россия продолжает минировать Запорожскую АЭС

В украинской разведке 8 июля сообщили, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС и объекты на территории атомной станции.

В ГУР МО заявили, что на территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.

В технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.

В основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Какая ситуация на Запорожской АЭС