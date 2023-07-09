В Мелитопольском районе россияне заминировали водопровод, питающий питьевой водой город. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет 24 Канал.
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Россияне заминировали водопровод и объекты электрических сетей
Также Федоров отметил, что в самом Мелитополе россияне заминировали важные объекты электрических сетей.
Что касается Запорожской АЭС, то оккупанты в технических помещениях и в машинных залах установили минно-взрывные заграждения.
Россия продолжает минировать Запорожскую АЭС
В украинской разведке 8 июля сообщили, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС и объекты на территории атомной станции.
В ГУР МО заявили, что на территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.
В технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.
В основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
Какая ситуация на Запорожской АЭС
- Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. По данным ГУР МО, россияне заминировали бассейн-охладитель и поставили технику со взрывчаткой около 4-х энергоблоков ЗАЭС.
- После этого Россия начала выводить свой персонал и военных с атомной станции, а перед 5 июля развернула информационную кампанию, мол, Украина якобы "атакует" станцию.
- В то же время глава ГУР МО Кирилл Буданов недавно высказал мнение, что опасность искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС "потихоньку спадает". Впрочем, на крыше IV энергоблока ЗАЭС заметили неизвестные объекты, которые могут быть взрывчаткой.