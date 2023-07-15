Російські мілблогери стверджували, звільнення Попова свідчить про те, що військове командування згубно приховує думку командирів про ситуацію на фронті . Окрім того, забуло, що пріоритет – збереження особового складу.

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Як на звільнення Попова відреагувало військове командування

Російський воєнний кореспондент стверджував, що звільнення командувача 58-ї загальновійськової армії ілюструє серйозну проблему для російського військового та цивільного керівництва. Окрім того, звинуватив останнє в тому, що воно регулярно приховує та ігнорує повідомлення з передової, а також не здатне належним чином мобілізувати оборонно-промисловий комплекс Росії для військових дій.

Ворожий "воєнкор" стверджував, що російські еліти та бізнесмени мають угоди з військовим командуванням, що обмежують військові дії агресора, щоб уникнути шкоди економічним інтересам. Він навів гіпотетичний приклад, коли російським військам було відмовлено у дозволі напасти на місто, аби зберегти промисловість заводу, що належить російському бізнесмену.

До речі, раніше Пригожин звинуватив олігархів в тому, що вони ніби ввели Путіна і російську громадськість в оману, аби почати вторгнення в Україну, щоб розділити між собою активи окупованих територій.

Також воєнний кореспондент попередив, що російська система командування в Україні продовжує деградувати і що ситуація "починає кипіти".

Звільнення Попова виявило новий рівень занепокоєння щодо динаміки фракцій і деградації командних структур у російських військових після повстання Пригожина 24 червня, і, ймовірно, стане причиною "невралгії" в російському інформаційному просторі в осяжному майбутньому,

– підсумували аналітики ISW.

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Коротко про звільнення російського генерал-майора