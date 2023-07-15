Російські мілблогери стверджували, звільнення Попова свідчить про те, що військове командування згубно приховує думку командирів про ситуацію на фронті . Окрім того, забуло, що пріоритет – збереження особового складу.
До теми Чому опальний генерал Попов назвав себе Спартаком: аналіз ISW нового скандалу в росармії
Як на звільнення Попова відреагувало військове командування
Російський воєнний кореспондент стверджував, що звільнення командувача 58-ї загальновійськової армії ілюструє серйозну проблему для російського військового та цивільного керівництва. Окрім того, звинуватив останнє в тому, що воно регулярно приховує та ігнорує повідомлення з передової, а також не здатне належним чином мобілізувати оборонно-промисловий комплекс Росії для військових дій.
Ворожий "воєнкор" стверджував, що російські еліти та бізнесмени мають угоди з військовим командуванням, що обмежують військові дії агресора, щоб уникнути шкоди економічним інтересам. Він навів гіпотетичний приклад, коли російським військам було відмовлено у дозволі напасти на місто, аби зберегти промисловість заводу, що належить російському бізнесмену.
До речі, раніше Пригожин звинуватив олігархів в тому, що вони ніби ввели Путіна і російську громадськість в оману, аби почати вторгнення в Україну, щоб розділити між собою активи окупованих територій.
Також воєнний кореспондент попередив, що російська система командування в Україні продовжує деградувати і що ситуація "починає кипіти".
Звільнення Попова виявило новий рівень занепокоєння щодо динаміки фракцій і деградації командних структур у російських військових після повстання Пригожина 24 червня, і, ймовірно, стане причиною "невралгії" в російському інформаційному просторі в осяжному майбутньому,
– підсумували аналітики ISW.
Читайте також Далекобійні ракети, тисяча мікродронів і ППО: яку зброю отримає Україна після саміту НАТО
Коротко про звільнення російського генерал-майора
- Герасимов звільнив Попова після його скарг на нестачу підтримки на фронті та великі втрати.
- Генерал-майор заявляв про потребу в ротації окупаційних військ у Запорізькій області.
- Начальник генштабу звинуватив Попова в панікерстві та шантажі вищого керівництва. Далі, після того, як генерал-майор заявив про готовність доповісти про проблему особисто Путіну, Герасимов усунув його з посади та відправив на передові позиції фронту.