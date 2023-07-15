Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу мог уволить генерал-майора Владимира Селиверстова. Он был командиром тульской 106 дивизии ВДВ, передает 24 Канал.

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Подробности нового конфликта в армии захватчиков

Причина вероятного решения Шойгу пока неизвестна. По предварительной версии, российский министр мог уволить этого генерала из-за его неуступчивого характера. Ведь Селиверстов критиковал военное руководство государства-террориста и не соглашался с решениями штаба ВДВ оккупантов.

Обратите внимание! Официальных сообщений насчет отстранения Селиверстова пока нет.

Кто такой Селиверстов

Этот захватчик участвовал в войнах России против Ичкерии и Грузии. Сейчас ему 49 лет. Против наших защитников оккупант воюет с первого дня вторжения России в Украину.

В 2014 году Селиверстову присудили "героя" страны-агрессора. В июне 2023 года он получил звание генерал-майора.

Что известно о 106 тульской дивизии

Оккупационная дивизия, которой командовал Селиверстов, воевала против наших защитников в Киевской области с начала полномасштабного вторжения России и на Бахмутском направлении с января 2023 года.

А еще его подчиненные причастны к зверствам в Буче, Гостомеле, Ирпене. Эти военные преступники также подозреваются в убийстве украинского журналиста Макса Левина.

Это не первый конфликт оккупантов со своим военным руководством