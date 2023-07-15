Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу мог уволить генерал-майора Владимира Селиверстова. Он был командиром тульской 106 дивизии ВДВ, передает 24 Канал.
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Подробности нового конфликта в армии захватчиков
Причина вероятного решения Шойгу пока неизвестна. По предварительной версии, российский министр мог уволить этого генерала из-за его неуступчивого характера. Ведь Селиверстов критиковал военное руководство государства-террориста и не соглашался с решениями штаба ВДВ оккупантов.
Кто такой Селиверстов
Этот захватчик участвовал в войнах России против Ичкерии и Грузии. Сейчас ему 49 лет. Против наших защитников оккупант воюет с первого дня вторжения России в Украину.
В 2014 году Селиверстову присудили "героя" страны-агрессора. В июне 2023 года он получил звание генерал-майора.
Что известно о 106 тульской дивизии
Оккупационная дивизия, которой командовал Селиверстов, воевала против наших защитников в Киевской области с начала полномасштабного вторжения России и на Бахмутском направлении с января 2023 года.
А еще его подчиненные причастны к зверствам в Буче, Гостомеле, Ирпене. Эти военные преступники также подозреваются в убийстве украинского журналиста Макса Левина.
Это не первый конфликт оккупантов со своим военным руководством
- Недавно Валерий Герасимов уволил Ивана Попова. Этот генерал-майор был командующим 58-й общевойсковой армии государства-террориста.
- По предварительной информации, Попов жаловался на отсутствие ротации в войске оккупантов на Запорожском направлении и угрожал рассказать все лично Владимиру Путину. Герасимов сначала обвинил генерала в паникерстве, а затем отправил его в отставку.
- Дмитрий Песков уклонился от ответа, когда его спросили журналисты, знает ли российский диктатор об этом конфликте. Приспешник Путина отказался комментировать скандал и переадресовал вопрос минобороны России.