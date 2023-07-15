Об этом 24 Каналу рассказал Владислав Селезнев – военный эксперт. По его словам, российский диктатор начал очень беспокоиться за свою власть. Особенно его паника выросла после мятежа Евгения Пригожина.
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На днях генерал-майора Ивана Попова, руководителя 58-й армии, уволили с должности. Все потому, что он жаловался на проблемы в российской армии и успехи ВСУ на Запорожском направлении.
Очевидно, что все чаще происходящие в России и российской армии процессы связаны с отсутствием успехов на фронте. Они действуют по принципу вагнеровских штурмов, шаблонами, которые не работают на войне,
– отметил Владислав Селезнев.
Оккупанты несут бешеные потери, хотя российская пропаганда пытается это скрывать. Но в военной среде хорошо понимают ситуацию изнутри по поводу тенденций и объемов потерь.
Путин пытается укрепить диктатуру
Эти процессы, конечно же, не придают уверенности и порождают уныние, отчаяние в рядах оккупантов. Но рано говорить, что российская армия полностью разрушена. Они до сих пор имеют немалый потенциал. В частности, много и генералов: часть прошла боевые действия в Сирии, часть воюет в Украине.
"Путин помнит, кто был в фаворе во время Чеченской кампании. Для того чтобы это не повторилось, он проводит "тасовку колоды" российских генералов. Чтобы ни один с ним не приобрел излишнюю популярность", – подчеркнул военный эксперт.
А вот Сергей Шойгу и Валерий Герасимов вряд ли имеют уважение в военной среде. Однако Владимир Путин до сих пор испуган мятежом Пригожина, поэтому начинает мстить генералам, причастным к планированию. Диктатор сейчас пытается усилить свою власть.
Владислав Селезнев о ситуации внутри российской армии: смотреть видео
Первые результаты наступления будут играть немаловажную роль
Между тем ситуация на фронтах до сих пор сложна. На фоне того, что есть баланс сил и средств, ни одна из сторон не имеет возможности властвовать на всех участках одновременно. Где-то Силы обороны давят на врага, где-то оккупационная армия пытается давить на наши позиции.
В перспективе мы можем рассчитывать на серьезные результаты первого этапа контрнаступления. Ведь он направлен на то, чтобы максимально разрушить боевой потенциал оккупационной армии.
– заметил Селезнев.
Освобождение оккупированных территорий является задачей следующих этапов наступления. Сейчас же важно уничтожить как можно больше вражеской техники и российских оккупантов соответственно.
Это еще больше поможет дестабилизировать ситуацию внутри русской армии.
Российские генералы исчезают: что известно
- Уже три недели никто не видел Сергея Суровикина. Он исчез сразу после мятежа Пригожина и до сих пор не появился на публике. В издании WSJ сообщили, что сейчас его и 15 других высокопоставленных военных допрашивают в Москве. По сообщениям источников, Суровикин действительно знал о планах Пригожина, но не помогал ему с мятежом.
- Исчезают, так сказать, и другие генералы, но уже со своих должностей. Не исключением стал и Иван Попов. Его доклад о более или менее реальном положении вещей в русской армии очень не понравился Герасимову, поэтому его уволили.
- После этого Попов, следуя Пригожину, опубликовал аудио-сообщение, где рассказывает больше деталей о делах в армии. В частности, заявил о "массовой гибели и увечьях" российских оккупантов. Своим увольнением он очень не доволен.