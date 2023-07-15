Про це 24 Каналу розповів Владислав Селезньов – військовий експерт. За його словами, російський диктатор почав дуже хвилюватись за свою владу. Особливо його паніка зросла після заколоту Євгенія Пригожина.

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Днями генерал-майора Івана Попова, керівника 58-ї армії, звільнили з посади. Усе через те, що він скаржився на проблеми в російській армії та успіхи ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Очевидно, що процеси, які дедалі частіше трапляються в Росії та російській армії, пов'язані з відсутністю успіхів на фронті. Вони діють за принципом вагнерівських штурмів, шаблонами, які є не працюють на війні,

– зазначив Владислав Селезньов.

Окупанти зазнають шалених втрат, хоч російська пропаганда намагається це приховувати. Але у військовому середовищі добре розуміють ситуацію зсередини щодо тенденцій та обсягів втрат.

Путін намагається укріпити диктатуру

Ці процеси, звісно ж, не додають впевненості й породжують зневіру, відчай в лавах окупантів. Але рано говорити, що російська армія повністю зруйнована Вони ще мають чималий потенціал. Зокрема, багато є й генералів: частина пройшла бойові дії в Сирії, частина воює в Україні.

"Путін пам'ятає, хто був у фаворі під час Чеченської кампанії. Для того, щоб це не повторилось, він проводить "тасування колоди" російських генералів. Щоб жоден з ним не набув зайвої популярності", – наголосив військовий експерт.

Натомість Сєргєй Шойгу та Валєрій Герасимов навряд чи мають повагу у військовому середовищі. Однак Владімір Путін досі наляканий заколотом Пригожина, тож починає мститися генералам, які причетні до планування. Диктатор зараз намагається посилити свою владу.

Владислав Селезньов про ситуацію всередині російської армії: дивитись відео

Перші результати наступу гратимуть важливу роль

Тим часом ситуація на фронтах досі є складною. На тлі того, що є баланс сил та засобів, жодна зі сторін не мають можливості панувати на всіх ділянках водночас. Десь Сили оборони тиснуть на ворога, десь окупаційна армія намагається тиснути на наші позиції.

В перспективі ми можемо розраховувати на серйозні результати першого етапу контрнаступу. Адже він спрямований на те, щоб максимально зруйнувати бойовий потенціал окупаційної армії,

– зауважив Селезньов.

Звільнення окупованих територій є завданням наступних етапів наступу. Зараз же надважливо знищити якомога більше ворожої техніки й російських окупантів відповідно.

Це ще більше допоможе дестабілізувати ситуацію всередині російської армії.

Російські генерали зникають: що відомо