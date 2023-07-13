Знайомі з ситуацією джерела, заявили, що Суровікіна та декількох інших затримала служба внутрішньої безпеки Росії. Варто зауважити, що замість головнокомандувача повітряно-космічних сил Сергєя Суровікіна, Герасимову доповідав начальник штабу повітряно-космічних сил Росії Віктор Афзалов.

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Де перебуває Суровікін

Джерела повідомили, що Суровікіна утримують та допитують в Москві, проте звинувачення йому не висунуті. Один співрозмовник видання заявив, що російський генерал знав про плани вагнерівців, проте не був причетним до заколоту Пригожина.

Окрім генерала, в Росії для допиту затримали також щонайменше 13 старших офіцерів. Деяких згодом відпустили, проте майже 15 – відсторонили від служби чи звільнили.

Ці затримання спрямовані на очищення лав тих, кому, як вважають, більше не можна довіряти,

– заявило джерело.

Також видання зауважило, що Суровікін не перебував у слідчому ізоляторі, проте проходив неодноразові допити. Оскільки слідство з'ясовувало, яку роль він відіграв у повстанні Пригожина. Його відпустять, якщо Владімір Путін вирішить, як впоратися з наслідками заколоту.

За даними видання, крім Суровікіна, затримали та відпустили:

його заступника – генерал-полковника Андрія Юдіна;

заступника начальника військової розвідки – генерал-лейтенанта Владіміра Алексєєва.

Юдін та Алексєєв перебувають під наглядом, їх пересування обмежили. Також затримали колишнього генерал-полковника Міхаїла Мізінцева – раніше він був заступником міністра оборони, проте у квітні приєднався до вагнерівців.

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