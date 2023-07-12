Так, російська влада затримала генерала через ймовірну причетність до заколоту Пригожина. Наразі Суровікіна буцімто допитують путінські спецслужбовці.
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Суровікіна затримали російські спецслужби
Російські журналісти зазначили, що заступника командувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні генерала Сергія Суровікіна затримала фсб за підозрою в причетності до організації заколоту. Попри це, за фактом йому поки не пред'явили жодних звинувачень.
За словами іншого співрозмовника, який побажав лишитися анонімним, Суровікін наразі нібито ізольований і не виходить на зв'язок із близькими понад два тижні.
Російський адвокат Євген Смирнов розповів, що справу щодо заколоту Пригожина досі могли не закривати попри численні повідомлення у пропагандистських ЗМІ. Тому Суровікіна цілком можуть за нею допитувати.
Хоча у більшості справ термін затримання без вибору запобіжного заходу – 48 годин, Суровікін цілком може бути ізольований досі,
– наголосив він.
Адвокат зауважив, що способів утримувати людину в ізоляції від суспільства без пред'явлення звинувачення безліч. Однак, за його словами, Суровікін є досить високопоставленою фігурою, до якої зазвичай особливе ставлення. Таким можна на словах заборонити виходити з дому та спілкуватися».
Наостанок Смирнов також уточнив, що російська контррозвідка спостерігає за багатьма високопоставленими людьми.Саме тому такого роду затримання — не є винятковою рідкістю.
У Держдумі прокоментували "зникнення" Суровікіна
Голова комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов відповів пропагандистам, куди пропав Суровікін. За його словами, генерал наразі нібито "відпочиває".
"Він (Суровікін – 24 Канал) відпочиває зараз поки що. Не доступний", – сказав Картаполов.
При цьому голова комітету зазначив, що сам не спілкувався з генералом, який зник з публічного простору. Тому він буцімто не може уточнити, де саме Суровікін перебуває.
Раніше у Британії розповідали про відсторонення Суровікіна
- Британська розвідка зазначила, що генерала Сєргєя Суровікіна могли відсторонити від управління військами. Так, під час допитування ситуації генералу Валєрію Гєрасімову вперше був не він, а начальник штабу повітряно-космічних сил генерал-полковник Віктор Афзалов.
- До цього про затримання Суровікіна повідомляли також у виданні Financial Times. Інформацію про це підтверджувало одразу три джерела.
- У ГУР МО заявили, що російські спецслужби серйозно взялися за Суровікіна. За попередньою інформацією, російський генерал був VIP-членом ПВК "Вагнера".