Так, російська влада затримала генерала через ймовірну причетність до заколоту Пригожина. Наразі Суровікіна буцімто допитують путінські спецслужбовці.

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Суровікіна затримали російські спецслужби

Російські журналісти зазначили, що заступника командувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні генерала Сергія Суровікіна затримала фсб за підозрою в причетності до організації заколоту. Попри це, за фактом йому поки не пред'явили жодних звинувачень.

За словами іншого співрозмовника, який побажав лишитися анонімним, Суровікін наразі нібито ізольований і не виходить на зв'язок із близькими понад два тижні.

Російський адвокат Євген Смирнов розповів, що справу щодо заколоту Пригожина досі могли не закривати попри численні повідомлення у пропагандистських ЗМІ. Тому Суровікіна цілком можуть за нею допитувати.

Хоча у більшості справ термін затримання без вибору запобіжного заходу – 48 годин, Суровікін цілком може бути ізольований досі,

– наголосив він.

Адвокат зауважив, що способів утримувати людину в ізоляції від суспільства без пред'явлення звинувачення безліч. Однак, за його словами, Суровікін є досить високопоставленою фігурою, до якої зазвичай особливе ставлення. Таким можна на словах заборонити виходити з дому та спілкуватися».

Наостанок Смирнов також уточнив, що російська контррозвідка спостерігає за багатьма високопоставленими людьми.Саме тому такого роду затримання — не є винятковою рідкістю.

У Держдумі прокоментували "зникнення" Суровікіна

Голова комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов відповів пропагандистам, куди пропав Суровікін. За його словами, генерал наразі нібито "відпочиває".

"Він (Суровікін – 24 Канал) відпочиває зараз поки що. Не доступний", – сказав Картаполов.

При цьому голова комітету зазначив, що сам не спілкувався з генералом, який зник з публічного простору. Тому він буцімто не може уточнити, де саме Суровікін перебуває.

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