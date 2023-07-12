Так, российские власти задержали генерала из-за вероятной причастности к мятежу Пригожина. В настоящее время Суровикина якобы допрашивают путинские спецслужбы.
Смотрите также Путин может стать заложником: эксразведчик России предположил, когда Пригожин устроит новый мятеж
Суровикина задержали российские спецслужбы
Российские журналисты отметили, что заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина задержала ФСБ по подозрению в причастности к организации мятежа. Тем не менее по факту ему пока не предъявили никаких обвинений.
По словам другого собеседника, пожелавшего остаться анонимным, Суровикин вроде бы изолирован и не выходит на связь с близкими более двух недель.
Российский адвокат Евгений Смирнов рассказал, что дело по мятежу Пригожина до сих пор могли не закрывать, несмотря на многочисленные сообщения в пропагандистских СМИ. Поэтому Суровикина вполне могут по ней допрашивать.
Хотя в большинстве дел срок задержания без выбора меры пресечения – 48 часов, Суровикин вполне может быть изолирован до сих пор,
– подчеркнул он.
Адвокат заметил, что способов удерживать человека в изоляции от общества без предъявления обвинения множество. Однако, по его словам, Суровикин достаточно высокопоставленной фигурой, к которой обычно особое отношение. Таким можно на словах запретить выходить из дома и общаться».
В заключение Смирнов также уточнил, что российская контрразведка наблюдает за многими высокопоставленными людьми. Именно поэтому такого рода задержание — не редкость.
В Думе убеждают, что Суровикин отдыхает
Глава комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов ответил пропагандистам, куда пропал Суровикин. По его словам, генерал пока якобы "отдыхает".
"Он (Суровикин – 24 Канал) отдыхает сейчас пока. Не доступен", – сказал Картаполов.
При этом глава комитета отметил, что сам не общался с исчезнувшим из публичного пространства генералом. Поэтому он будто бы не может уточнить, где именно Суровикин находится.
Ранее в Британии рассказывали об отстранении Суровикина.
- Британская разведка отметила, что генерала Сергея Суровикина могли отстранить от управления войсками. Так, при допросе ситуации генералу Валерию Герасимову впервые был не он, а начальник штаба воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Афзалов.
- Ранее о задержании Суровикина сообщали также в издании Financial Times. Информацию об этом подтверждало сразу три источника.
- В ГУР МО заявили, что российские спецслужбы серьезно взялись за Суровикина. По предварительной информации, российский генерал был VIP-членом ПИК "Вагнера".