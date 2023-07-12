Головнокомандувач повітряно-космічних сил Росії Суровікін не з'являвся на публіці від заколоту Пригожина. Його "товариш" Валєрій Гєрасімов вперше нагадав про себе в інформпросторі лише через кілька тижнів після невдалої спроби перевороту – 10 липня 2023 року.
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Нові докази відсторонення Суровікіна
Начальник російського генштабу Гєрасімов вперше виступив на публіці 10 липня. Цим він розвіяв чутки, які ширилися у мережі, що його нібито усунули від посади після заколоту. Проте своєю появою він також підтвердив думки щодо ймовірного відсторонення Суровікіна.
Під час відеоконференції Гєрасімова інформував начальник штабу повітряно-космічних сил генерал-полковник Віктор Афзалов. Хоча традиційно з начальником генштабу в інформпросторі з'являвся лише Суровікін. Афзалов обіймає посаду не менше 4 років, проте це, ймовірно, перша публічна поява разом з Гєрасімовим.
У розвідці додали, що Афзалов – заступник Суровікіна. Те, що він почав з'являтися на публіці, водночас з фактом невідомого місцеперебування свого начальника, є додатковим доказом відсторонення Суровікіна від посади.
Що відомо про "зникнення" Суровікіна
- Після заколоту Пригожина, який тривав близько 36 годин, Суровікін зник з поля зору. Видання The New York Times заявляло, що генерал знав про "повстання" вагнерівців заздалегідь, тому російська влада перевіряє його причетність.
- У мережі ширилися чутки, що Суровікіна нібито могли затримати. Проте його донька у соцмережах спростувала чутки, проте жодних доказів не навела.
- Ба більше, у Путіна взагалі відмовляються будь-що коментувати стосовно Суровікіна. Уникають у Кремлі й питань, чи довіряє російський диктатор генералу.
- Про затримання Суровікіна повідомляли також у виданні Financial Times. Інформацію про це підтверджувало відразу 3 джерела.
- У ГУР МО заявили, що російські спецслужби серйозно взялися за Суровікіна. За деякою інформацією, російський генерал був VIP-членом ПВК "Вагнера".