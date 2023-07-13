Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, путінські спецслужби могли з ним так попрацювати, що він зараз перебуває у жахливому стані.

До теми Суровікіна затримала російська контррозвідка, він ізольований, – ЗМІ

Суровікін не виконав наказ Путіна

Піонтковський зазначив, що диктатор Владімір Путін дуже різко змінював свою позицію щодо Пригожина. Спочатку він закликав знищити вагнерівців, потім вони мали б поїхати у Білорусь, а вже згодом заколотник офіційно побував у Кремлі.

Однак там не було Суровікіна. Очевидно, генерал відмовився виконувати наказ Путіна, адже колону вагнерівців, яка рухалась у Ростові та навіть була під Москвою, можна було знищити за кілька хвилин двома літаками.

Очевидно, із Суровікіним так попрацювали, що його було неможливо показувати. Підозрюю, що Суровікін перебуває у такому стані, що його привести й показати вже довго не буде можливості. Хочу підкреслити, що це карма. Суровікіна називали "кат Алеппо", "м'ясник Сирії",

– сказав він.

Свого часу Суровікін командував військами, які жорстоко нищили Сирію, вбивали тисячі людей, які не могли завдати ударів у відповідь. Сирійський хлопчик, історія якого шокувала весь світ, прокляв російську владу. Очевидно, ця карма вже спрацювала щодо Суровікіна.

Піонтковський про затримання Суровікіна: дивіться відео

Що відомо про затримання Суровікіна