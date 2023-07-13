Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, путинские спецслужбы могли с ним так поработать, что он сейчас находится в ужасном состоянии.

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Суровикин не выполнил приказ Путина

Пионтковский отметил, что диктатор Владимир Путин очень резко менял свою позицию относительно Пригожина. Сначала он призвал уничтожить вагнеровцев, затем они должны были уехать в Беларусь, а уже впоследствии мятежник официально побывал в Кремле.

Однако там не было Суровикина. Очевидно, генерал отказался выполнять приказ Путина, ведь колонну вагнеровцев, которая двигалась в Ростове и даже находилась под Москвой, можно было уничтожить через несколько минут двумя самолетами.

Очевидно, с Суровикиным так поработали, что его невозможно было показывать. Подозреваю, что Суровикин находится в таком состоянии, что его привести и показать уже долго не будет возможности. Хочу подчеркнуть, что это карма. Суровикина называли "палач Алеппо", "мясник Сирии",

– сказал он.

В свое время Суровикин командовал войсками, которые жестоко уничтожали Сирию, убивали тысячи людей, которые не могли нанести ответных ударов. Сирийский мальчик, история которого шокировала весь мир, проклял российские власти. Очевидно, эта карма уже сработала по Суровикину.

Пионтковский о задержании Суровикина: смотрите видео

Что известно о задержании Суровикина