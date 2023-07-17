Інститут вивчення війни 16 червня випустив черговий огляд російської наступальної кампанії. У ньому вказано ім'я людини, чиї дії схожі і на дії Пригожина, і на дії Попова. Поки вагнерівці нібито в Білорусі, а Попов – у Сирії, на сцену вийшов ще один відомий військовий. Хто поповнив список бунтівників, розбирався 24 Канал.

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Що сталося

У відео від 16 червня Сьома дивізія Повітряно-десантних сил (ПДВ) пообіцяла залишити позиції на окупованій Херсонщині, якщо міноборони Російської Федерації арештує їхнього командувача Михайла Теплинського. "Станемо стіною на захист", "налаштовані рішуче", "підемо на виручку Баті", "десант своїх не кидає", "не припускайтеся фатальних помилок" – такою була риторика.

Поки ми тримаємо фронт тут, у міністерстві (оборони Російської Федерації, – 24 Канал) йде війна з бойовими офіцерами,

– кажуть у відео.

Інститут вивчення війни кваліфікує це відео як шантаж і погрозу дезертирством, підкреслюючи, що за дезертирство карають на горло.

Військовослужбовці ПДВ шантажують міноборони Росії, щоби Теплинський продовжував командувати військами в Україні, незважаючи на попередній зв'язок Теплинського з фінансистом групи "Вагнера" Євгеном Пригожиним,

– ідеться у звіті.

Чи є передумови для арешту

Теплинський пішов у відставку 12 січня 2023 року, посварившись із Герасімовим: той буцімто не шкодував бійців ПДВ (які є елітним підрозділом усіх армій) і пускав їх в атаку живою хвилею.

Справжньою причиною може бути те, що і Теплинський, і Пригожин підтримували Суровікіна – а його 11 січня замінили на Герасімова.

Згодом, 23 лютого, Теплинський записав відео, в якому підтвердив свою відставку – і критикував Герасімова за великі втрати під час зимового наступу. У березні він безпосередньо звернувся до Путіна, захищаючи ПВК "Вагнер" від міноборони Російської Федерації.

Важливо: Інститут вивчення війни звертає увагу, що такі відео порушують субординацію. В армії особливо важливо дотримуватися правил і не "перескакувати через голову", бо це не та структура, де можна обговорювати розпорядження керівників.

Парадокс, але 1 квітня Путін знову призначив Теплинського командувати ПДВ –винагорода замість покарання.

А от бунтівного Попова, який теж не мовчав після відставки, відправили у Сирію, від гріха подалі.

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Можливі наслідки ситуації із Поповим і Теплинським

Інститут вивчення війни вбачає такі можливості:

Кремль прискорює арешти неугодних – а бунтують переважно найбільш вправні та боєздатні частини.

Демонстративне непідкорення воєначальників призведе до непокори солдатів на місцях.

Намагаючись убезпечити себе від гучних наслідків, командири впливають не тільки на своїх підлеглих, але і на ветеранів, націоналістичні спільноти та медіамережу.

Дискусії, що спалахують довкола відставок і заяв, можуть деморалізувати суспільство і зупинити наступ росіян.

Які тенденції несуть голосові з полів

Звинувачення в бік російського МО та протиставлення людей у кабінетах бійцям із полів – якщо раніше це було немислимим, то після пригожинського заколоту стає звичним.

Після ростовського вікенду Пригожина Росію накрила хвиля відставок і арештів високих воєнних начальників. І не всі вони мовчали.

Це створює нову реальність – ту, де рішення прийматимуть не у високих кабінетах. Відтепер новини приходитимуть саме з полів, із окопів і телеграм-каналів. Щось схоже намагалися створити окремі Z-воєнкори, але Кремль швиденько підім'яв їх під себе.

Що спільного у зверненнях військових

Майже всі записують аудіо – це наближає їх до аудиторії.

Протиставлення "ми/вони" – ми (бійці) воюємо, а вони (в міністерстві) наживаються.

Стирання кордонів між начальником і його підлеглими. Наприклад, Попов називав своїх бійців гладіаторами (сам він має позивний "Спартак") і підкреслював, що має за честь стояти з ними пліч-о-пліч, що йому небайдужа їхня доля.

Не корюся / критикую, бо хочу кращих умов для своїх солдатів.

Це виклик вищій владі та підрив авторитету командування. Складно уявити таке в армії у мирний час.

Але під час війни це може стати чудовим трюком, який принесе політичні бали – і вже приносить.

Хто такий Теплинський

Генерал-полковник і герой Росії. Народився у Донецькій області, проте ніяк не був пов'язаний з Україною – аж до 2014 року. Вважається, що тоді саме він керував операцією під Іловайськом, та офіційно це не визнано.

Підтримував квазіреспубліки, а 2015 року очолив штаб Центру територіальних військ Південного військового округу.

Довідка. Південний військовий округ дислокований у Ростові-на-Дону. Саме звідти керують російськими окупаційними військами на Сході нашої країни.

На сайті ГУР про нього є стаття в розділі "Воєнні злочинці. Вищий командний склад збройних сил Росії, особисто відповідальний за ведення бойових дій на території України".

Жорсткий та принциповий командир. Дотримується принципу виконання наказів старшого командування будь-якою ціною, незважаючи на життя людей та моральні принципи,

– характеризують Теплинського наші розвідники.

Цікаво, що змінилося відтоді – і спонукало ведевешника перестати коритися наказам. Бажання отримати жирнішу посаду? Чи прагнення завести власну кишенькову ПВК?

Раніше ми розказали, куди зникають російські генерали і навіщо Путін постійно тасує своїх підлеглих в міноборони.