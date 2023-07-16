Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, этот конфликт может быть более опасен для Путина, чем мятеж Пригожина.
Читайте также Увольнение генерал-майора Попова возмутило российское военное командование, – ISW
Бунт Ивана Попова
Геннадий Гудков отметил, что бунт генералов был ожидаемым. Все предполагали, что либо генералы убьют Путина, либо Путин генералов, когда кому-нибудь нужно будет отвечать за последствия войны.
Пригожин открыл "ящик Пандоры". Это открытый конфликт, который начался между генералитетом и Путиным. Это может быть опаснее для Путина, чем мятеж Пригожина, который остановился, развернулся, ушел и сдал всех,
– сказал он.
Сейчас против Путина взбунтовался российский генерал Иван Попов. Он сказал все, что думает о руководстве страны-агрессорки.
"Не только он взбунтовался. Опубликовал эту историю генерал Путина Андрей Гурулев. Это говорит о том, что настроения, когда все в России прогнило, становятся все яснее. Мы видим, что назревает жесткий конфликт между Путиным и генералитетом", – добавил оппозиционер.
Гудков о новой угрозе для Путина: смотрите видео
Что известно об Иване Попове
- Начальник российского генштаба Валерий Герасимов уволил командующего 58 оос России, генерала-майора Ивана Попова. По данным аналитиков американского Института изучения войны, к таким поступкам начальник российского генштаба прибег из-за высказываний Попова. В частности, Попов заявил о необходимости ротации оккупационных войск в Запорожской области.
- В ответ Герасимов обвинил Ивана Попова в паникерстве и шантаже высшего руководства. После того, как Попов заявил о готовности доложить о проблеме лично Владимиру Путину, Герасимов отстранил его от должности и отправил на передовые позиции фронта.
- Попов утверждал, что "высший командующий" России (имея в виду Герасимова) атакует российские силы с тыла, когда они защищаются от ВСУ на линии фронта. Герасимов, вероятно, пытался защитить Путина от нежелательной критики, уволив Попова, прежде чем тот мог обратиться к Кремлю.
- В Институте изучения войны отмечают, что увольнение генерал-майора Попова возмутило российское военное командование. Российские блоггеры утверждали, что увольнение Попова свидетельствует о том, что военное командование губительно скрывает мнение командиров о ситуации на фронте.