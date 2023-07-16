Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, этот конфликт может быть более опасен для Путина, чем мятеж Пригожина.

Читайте также Увольнение генерал-майора Попова возмутило российское военное командование, – ISW

Бунт Ивана Попова

Геннадий Гудков отметил, что бунт генералов был ожидаемым. Все предполагали, что либо генералы убьют Путина, либо Путин генералов, когда кому-нибудь нужно будет отвечать за последствия войны.

Пригожин открыл "ящик Пандоры". Это открытый конфликт, который начался между генералитетом и Путиным. Это может быть опаснее для Путина, чем мятеж Пригожина, который остановился, развернулся, ушел и сдал всех,

– сказал он.

Сейчас против Путина взбунтовался российский генерал Иван Попов. Он сказал все, что думает о руководстве страны-агрессорки.

"Не только он взбунтовался. Опубликовал эту историю генерал Путина Андрей Гурулев. Это говорит о том, что настроения, когда все в России прогнило, становятся все яснее. Мы видим, что назревает жесткий конфликт между Путиным и генералитетом", – добавил оппозиционер.

Гудков о новой угрозе для Путина: смотрите видео

Что известно об Иване Попове