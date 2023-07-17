Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины и эксглава ГУР Валерий Кондратюк. Он уверен, что распад России неизбежен, и назвал 2 способа, благодаря которыми это может осуществиться.

К теме Сплошное унижение: почему Путин теряет влияние на своих бывших сателлитов и союзников

Кто может править в России

Первый способ – это путинизм без Путина. Однако для этого элиты должны договориться и найти "нового Путина".

Второй способ – революционный. В случае развертывания такого сценария, а мятеж Пригожина доказал его вероятность, Россия ослабнет.

Нельзя исключать, что будет объявлен некий "чеченский эмират". Ведь либеральная оппозиция в России достаточно умеренная. Но в России может править только военный или спецслужб,

– заметил Кондратюк.

Сейчас каждый регион России имеет собственные частные военные компании, что позволяет местным руководителям принимать любые решения.

А потому распад России неизбежен. Более того, он эволюционен, и не надо удерживать то, что должно умереть. И сегодня в Украине нужно разрабатывать сценарии, как действовать в таком случае,

– уверен эксглава ГУР.

Кроме того, успехи Украины на фронте могут стать катализатором подобных процессов в России.

Удержит ли Путин власть в своих руках после мятежа Пригожина: смотрите видео

Договоренности с оппозицией продолжаются

После мятежа Пригожина все в России поняли, что Путин слаб. И хотя сегодня он пытается отсрочить репрессии, проводит встречи с командирами ЧВК "Вагнера" и поднимает зарплату силовикам, на самом деле российские элиты уже ищут замену Путину.

"Об этом свидетельствуют зафиксированные контакты ФСБ с представителями российской либеральной оппозиции на Западе. И это значит, что определенные договоренности уже идут", – подчеркнул Валерий Кондратюк.

Что происходит в России