Про це 24 Каналу розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та ексочільник ГУР Валерій Кондратюк. Він впевнений, що розпад Росії є неминучим, і назвав 2 способи, завдяки яким це може здійснитися.
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Хто може правити в Росії
Перший спосіб – це путінізм без Путіна. Проте для цього еліти мають домовитись між собою та знайти "нового Путіна".
Другий спосіб – революційний. В разі розгортання такого сценарію, а заколот Пригожина довів його ймовірність, Росія ослабне.
Не можна виключати, що буде оголошено якийсь "чеченський емірат". Адже ліберальна опозиція в Росії досить поміркована. Але в Росії може правити тільки військовий або спецслужбіст,
– зауважив Кондратюк.
Зараз кожний регіон Росії має власні приватні військові компанії, і це дозволяє місцевим керівникам ухвалювати будь-які рішення.
А тому розпад Росії є неминучим. Ба більше, він є еволюційним, і не треба втримувати те, що має померти. І сьогодні в Україні потрібно розробляти сценарії, як діяти у такому випадку,
– впевнений ексочільник ГУР.
Крім того, успіхи України на фронті можуть стати каталізатором таких процесів в Росії.
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Домовленості з опозицією тривають
Після заколоту Пригожина всі в Росії зрозуміли, що Путін слабкий. І хоча сьогодні він намагається відтермінувати репресії, проводить зустрічі з командирами ПВК "Вагнера" та підіймає зарплатню силовикам, насправді російські еліти вже шукають заміну Путіну.
"Про це свідчать зафіксовані контакти ФСБ з представниками російської ліберальної опозиції на Заході. І це означає, що певні домовленості вже тривають", – наголосив Валерій Кондратюк.
Що відбувається в Росії
- Після невдалого заколоту Пригожина в Росії відбуваються певні процеси. Зокрема Путін влаштував чистки в міністерстві оборони, головному розвідувальному управлінні та в серед армійського керівництва.
- За даними естонської розвідки, в Росії затримано 13 високопоставлених офіцерів. А ще приблизно 15 – звільнено. Усі вони начебто причетні до "перевороту", що вчинив Пригожин.
- Також після "маршу справедливості" Пригожина на Москву не з'являвся в публічному просторі генерал Сєргєй Суровікін. Щодо його зникнення є версія журналістів про те, що генерала утримують та допитують. Крім того, серед затриманих можуть бути заступник міністра оборони Росії з тилового забезпечення та генерал розвідки.
- Водночас в міноборони Росії вибухнув новий скандал. Генерал-майор Іван Попов поскаржився на недостатню підтримку армії та вимагав провести ротацію. У відповідь на його заяви начальник генштабу Валєрій Герасимов звинуватив Попова в шантажі, а потім й взагалі звільнив його з посад командувача 58-ї загальновійськової армії Росії.