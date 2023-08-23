Находился ли на борту сам Пригожин, пока неизвестно. Однако россияне сообщают, что тот был в списке пассажиров.

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Упал самолет, принадлежавший Пригожину

Российские СМИ сообщают, что разбился приватный джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795. Самолет держал курс из Москвы в Санкт-Петербург.

Стало известно, что борт потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области. От самого самолета почти ничего не осталось – он разрушен до основания. Известно, что в результате падения самолета погибли все 10 человек, которые находились на борту. Трое из них были членами экипажа.

Росавиация позднее заявила, что Пригожин числился в списке пассажиров. Однако пока официальной информации, действительно ли главарь ЧВК "Вагнер" был на борту, нет.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна / российские СМИ

Очевидцы утверждают, что перед падением слышали 2 взрыва. После этого у самолета отвалилось крыло и стабилизатор. Приближенные к "Вагнеру" телеграм-каналы утверждают, что самолет Пригожина был сбит российскими ЗРК С-300. Еще одной версией называют теракт на борту самолета.

Второй самолет Пригожина сейчас делает зигзаги над Москвой и ведет себя неестественно. Борт также вылетел из Подмосковья.

Путин мог обидеться на Пригожина