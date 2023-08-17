Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков поделился с 24 Каналом предположениями о планах Пригожина. Он отметил, что журналист-расследователь Христо Грозев прав, однако срок все же вызывает сомнения.
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Сценарий правильный
По мнению Гудкова, Пригожин закончился и не совершит никакого "переворота". История ЧВК "Вагнера" в этом смысле закончилась. С кувалдами на Москву вагнеровцы точно не пойдут, потому что они уже шли вооружены до зубов и никто им даже не сопротивлялся. У ЧВК "Вагнера" не было целей изменения этой власти.
В принципе прогноз Грозева реалистичен, однако есть вопросы по срокам. Я не знаю точно отмеренный срок – 180 или 270 дней это будет. Приблизительно сценарий правильный, ведь такие вещи не прощаются. Просто исполнение приговора отложили,
– сказал Гудков.
В настоящее время Пригожин отправлен в условное освобождение до решения других вопросов. А потом придумают наказание, когда не нужно будет держать его в Африке или еще где-нибудь.
"Я думаю, что Грозев по сути прав, а по срокам посмотрим", – добавил российский оппозиционный политик.
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Провокации на границах Беларуси
Ситуация на границе Беларуси и соседних стран обостряется из-за пребывания там наемников ЧВК "Вагнера". Отметим, что страны Балтии вместе с Польшей обсуждают алгоритм полного закрытия границы с Белоруссией. К тому же, Литва с 18 августа закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью, а в Латвии накануне вызвали из отпусков всех пограничников.
Это нагнетание напряженности на границе. Всё это закончится мелкими вылазками и провокациями. Возможно, даже небольшими столкновениями, но никакого вооруженного вторжения, конечно, не будет,
– отметил Гудков.
По его мнению, вагнеровцы не пойдут на боевое задание, тем более в Польшу, Латвию, Эстонию. Все закончится провокациями, попыткой привлечь внимание к Путину.
Планы и судьба Пригожина: коротко
- Спустя почти два месяца после мятежа Пригожин ни разу не появился на видео. Вероятно, все так называемые доказательства его появления на публике легко могли быть сфабрикованы.
- Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов предположил, что Пригожин уже либо убит, либо его посадили, ведь после 24 июня никакого Пригожина живым-здоровым ни один человек не видел.
- Наемники ЧВК "Вагнера" уже могли начать выходить из Беларуси обратно в Россию. Это может свидетельствовать о том, что ряд договоренностей между Пригожиным и Путиным были нарушены.