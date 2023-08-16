Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Саакян. Он отметил, что Пригожин – это далеко не физическая фигура. Он стал политическим фактором и определенным образом.
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Обеспечивает присутствие России в 15 странах
Сейчас Пригожин сохраняет свое влияние, хотя оно уменьшилось после однодневного "марша справедливости". В российской системе "повар Путина" занимает универсальную нишу. Он некий министр вооруженных иностранных дел и решает все вопросы, касающиеся Африки и части Глобального Юга.
В России дипломатия и оружие идут вместе. И вот он (Пригожин – 24 Канал) контролирует и обеспечивает присутствие России в более чем 15 государствах, где режимы держатся на российско-вагнеровских штыках,
– отметил Саакян.
С момента, когда вагнеровцы начали использовать в российско-украинской войне, они получили чек без суммы, в который могли вписывать что угодно – контрактовать кого угодно, получили дополнительные военные ресурсы и т.д. Теперь у них это забирают в пользу армии страны-агрессора. Их количество уменьшают для того, чтобы они не представляли внутриполитической угрозы.
"Это не будет означать, что они не будут появляться в России. На форуме Россия-Африка Пригожин обязательно будет, потому что он фигура по весу уровня министра. Но он не будет активно участвовать во внутриполитических делах", – подчеркнул политолог.
Что происходит в отношениях между Пригожиным и Путиным: смотрите видео
Элиты безнаказанные
Главарь ЧВК "Вагнера" – это часть российской элиты, которая на территории страны-агрессора неприкосновенная. Пригожин – это одна из скрепок, на которой держится путинский режим.
Элиты принципиально безнаказанны, а челядь отвечает за все. Причем это абсолютно рационально обосновано, потому что при такой модели "царь батюшака" гарантирует элитам неприкосновенность от челяди,
– сказал Саакян.
Кремлевский диктатор Владимир Путин фактически гарантирует элитам, что они могут воровать сколько угодно. Он контролирует уровень протеста в обществе и обеспечивает им безнаказанность. В то же время, элиты обеспечивают Путину правление на большой территорией.
"Вот вам и есть общественный договор в России", – добавил политолог.
Что ждет Пригожина и его наемников
- Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев сделай прогноз относительно будущего главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он предположил, что российский диктатор хочет смерти предводителя вагнеровцев. Через шесть месяцев Пригожин либо умрет, либо начнет новый мятеж.
- Недавно Пригожин в России давил руку чиновнику из Центральноафриканской Республики. Вероятно, он в дальнейшем имеет ценность для Владимира Путина.
- Путин может намереваться вернуть вагнеровцев в Россию, чтобы способствовать уничтожению или реструктуризации ЧВК "Вагнер", а также чтобы было легче обеспечить подчинение наемников минобороны России.