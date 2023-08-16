Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Саакян. Он отметил, что Пригожин – это далеко не физическая фигура. Он стал политическим фактором и определенным образом.

Обратите внимание Кто видел Пригожина живым – экссотрудник КГБ допустил судьбу руководителя "Вагнера"

Обеспечивает присутствие России в 15 странах

Сейчас Пригожин сохраняет свое влияние, хотя оно уменьшилось после однодневного "марша справедливости". В российской системе "повар Путина" занимает универсальную нишу. Он некий министр вооруженных иностранных дел и решает все вопросы, касающиеся Африки и части Глобального Юга.

В России дипломатия и оружие идут вместе. И вот он (Пригожин – 24 Канал) контролирует и обеспечивает присутствие России в более чем 15 государствах, где режимы держатся на российско-вагнеровских штыках,

– отметил Саакян.

С момента, когда вагнеровцы начали использовать в российско-украинской войне, они получили чек без суммы, в который могли вписывать что угодно – контрактовать кого угодно, получили дополнительные военные ресурсы и т.д. Теперь у них это забирают в пользу армии страны-агрессора. Их количество уменьшают для того, чтобы они не представляли внутриполитической угрозы.

"Это не будет означать, что они не будут появляться в России. На форуме Россия-Африка Пригожин обязательно будет, потому что он фигура по весу уровня министра. Но он не будет активно участвовать во внутриполитических делах", – подчеркнул политолог.

Что происходит в отношениях между Пригожиным и Путиным: смотрите видео

Элиты безнаказанные

Главарь ЧВК "Вагнера" – это часть российской элиты, которая на территории страны-агрессора неприкосновенная. Пригожин – это одна из скрепок, на которой держится путинский режим.

Элиты принципиально безнаказанны, а челядь отвечает за все. Причем это абсолютно рационально обосновано, потому что при такой модели "царь батюшака" гарантирует элитам неприкосновенность от челяди,

– сказал Саакян.

Кремлевский диктатор Владимир Путин фактически гарантирует элитам, что они могут воровать сколько угодно. Он контролирует уровень протеста в обществе и обеспечивает им безнаказанность. В то же время, элиты обеспечивают Путину правление на большой территорией.

"Вот вам и есть общественный договор в России", – добавил политолог.

Что ждет Пригожина и его наемников