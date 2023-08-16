Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян. Він зауважив, що Пригожин – це далеко не фізична фігура. Він став політичним фактором і певним образом.
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Забезпечує присутність Росії у 15 країнах
Зараз Пригожин зберігає свої впливи, хоча вони зменшилися після одноденного "маршу справедливості". У російській системі "кухар Путіна" займає універсальну нішу. Він такий собі міністр збройних закордонних справ і розв'язує всі питання, що стосуються Африки й частини Глобального Півдня.
У Росії дипломатія і зброя ідуть спільно. І от він (Пригожин – 24 Канал) контролює і забезпечує присутність Росії у понад 15 державах, де режими тримаються на російсько-вагнерівських штиках,
– зазначив Саакян.
З моменту, коли вагнерівців почали використовувати у російсько-українській війні, вони отримали чек без суми, у який могли вписувати будь-що – контрактувати кого завгодно, отримали додаткові військові ресурси тощо. Тепер у них це забирають на користь армії країни-агресора. Їх кількість зменшують для того, аби вони не становили внутрішньополітичної загрози.
"Це не означатиме, що вони не з'являтимуться у Росії. На форумі Росія-Африка Пригожин обов'язково буде, бо він фігура по вазі рівня міністра. Але він не братиме активної участі у внутрішньополітичних справах", – наголосив політолог.
Що відбувається у відносинах між Пригожиним і Путіним: дивіться відео
Еліти безкарні
Ватажок ПВК "Вагнера" – це частина російської еліти, яка на території країни-агресора недоторканна. Пригожин це одна зі скріпок, на якій тримається путінський режим.
Еліти принципово безкарні, а челядь відповідає за все. При чому це абсолютно раціонально обґрунтовано, тому що за такої моделі "цар батюшака" гарантує елітам недоторканність від челяді,
– мовив Саакян.
Кремлівський диктатор Владімір Путін фактично гарантує елітам, що вони можуть красти скільки завгодно. Він контролює рівень протесту в суспільстві й забезпечує їм цю безкарність. Водночас еліти забезпечують Путіну правління великою територією.
"Оце вам і є суспільний договір у Росії", – додав політолог.
Що чекає на Пригожина та його найманців
- Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв зроби прогноз щодо майбутнього ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Він припустив, що російський диктатор хоче смерті ватажка вагнерівців. Тож через шість місяців Пригожин або помре, або почне новий заколот.
- Нещодавно Пригожин в Росії тиснув руку високопосадовцю з Центральноафриканської Республіки. Ймовірно, він надалі має цінність для Владіміра Путіна.
- Путін може мати намір повернути вагнерівців у Росію, щоб сприяти знищенню або реструктуризації ПВК "Вагнер", а також, щоб було легше забезпечити підпорядкування найманців міноборони Росії.