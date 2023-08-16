Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян. Він зауважив, що Пригожин – це далеко не фізична фігура. Він став політичним фактором і певним образом.

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Забезпечує присутність Росії у 15 країнах

Зараз Пригожин зберігає свої впливи, хоча вони зменшилися після одноденного "маршу справедливості". У російській системі "кухар Путіна" займає універсальну нішу. Він такий собі міністр збройних закордонних справ і розв'язує всі питання, що стосуються Африки й частини Глобального Півдня.

У Росії дипломатія і зброя ідуть спільно. І от він (Пригожин – 24 Канал) контролює і забезпечує присутність Росії у понад 15 державах, де режими тримаються на російсько-вагнерівських штиках,

– зазначив Саакян.

З моменту, коли вагнерівців почали використовувати у російсько-українській війні, вони отримали чек без суми, у який могли вписувати будь-що – контрактувати кого завгодно, отримали додаткові військові ресурси тощо. Тепер у них це забирають на користь армії країни-агресора. Їх кількість зменшують для того, аби вони не становили внутрішньополітичної загрози.

"Це не означатиме, що вони не з'являтимуться у Росії. На форумі Росія-Африка Пригожин обов'язково буде, бо він фігура по вазі рівня міністра. Але він не братиме активної участі у внутрішньополітичних справах", – наголосив політолог.

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Еліти безкарні

Ватажок ПВК "Вагнера" – це частина російської еліти, яка на території країни-агресора недоторканна. Пригожин це одна зі скріпок, на якій тримається путінський режим.

Еліти принципово безкарні, а челядь відповідає за все. При чому це абсолютно раціонально обґрунтовано, тому що за такої моделі "цар батюшака" гарантує елітам недоторканність від челяді,

– мовив Саакян.

Кремлівський диктатор Владімір Путін фактично гарантує елітам, що вони можуть красти скільки завгодно. Він контролює рівень протесту в суспільстві й забезпечує їм цю безкарність. Водночас еліти забезпечують Путіну правління великою територією.

"Оце вам і є суспільний договір у Росії", – додав політолог.

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