За даними видання, Пригожин має плани на діяльність вагнерівців у країнах Африки. Однак його позиція контрастує з баченням Кремля.

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Яку цінність має Пригожин для Путіна

Журналісти зазначають, що перебування Євгєнія Пригожина на свободі контрастує з ув'язненням Путіним опозиціонерів Володимира Кара-Мурзи та Олексія Навального. Хоч останні мають менш вагомі звинувачення, ніж спроба держперевороту власника вагнерівців.

Пригожин же незабаром після заколоту з'явився в кулуарах недавнього саміту Росія – Африка в Санкт-Петербурзі, потискуючи руку високопоставленій особі з Центральноафриканської Республіки (ЦАР). Причому Пригожин був у сорочці та джинсах, а не у військовій формі.

Зв'язки Пригожина з Кремлем явно постраждали. Та оскільки після заколоту Путін втратив ще більше свого впливу, схоже, він вважає, що збереження Пригожина ще має якусь користь,

– заявив директор Future Frontlines, розвідувальної служби в аналітичному центрі New America, Кендіс Рондо.

За його словами, активом для путінської Росії, яка постраждала від широких західних економічних санкцій, є:

ділова хватка Пригожина;

його вміння приховувати комерційні прибутки через непрозору мережу підставних компаній і офшорних операцій.

"Вертикаль влади" Путіна зникла

Старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія – Євразія Тетяна Станова у своєму нещодавньому аналізі зазначила, що саме Євгєній Пригожин фактично зруйнував "вертикаль влади" – багаторічну систему путінського правління "згори донизу".

Розрекламована "вертикаль влади" Путіна зникла. Замість сильної руки з'явилися десятки міні-Пригожиних, і хоча вони, можливо, більш передбачувані, ніж вагнерівський лідер, вони не менш небезпечні. Всі вони добре знають, що постпутінська Росія вже тут – навіть якщо Путін залишається на чолі – і що настав час брати в руки зброю і готуватися до битви за владу,

– написала Станова.

Пригожин сконцентрований на Африці

Власник вагнерівців має плани на Африку, де вони привели вже низку операцій. Адже, як тільки ПВК "Вагнера" перекинули в Білорусь, Пригожин заявив про це: "Щоб не було ніяких секретів і кулуарних розмов, повідомляю, що група "Вагнера" продовжує свою діяльність в Африці, а також в тренувальних центрах на території Білорусі".

Зокрема, вагнерівці вже причетні до діяльності в Судані, де постачають ополченців, які воюють проти суданської армії та діють в ЦАР і Лівії. Після військового перевороту в Нігері, Євгеній Пригожин натякнув, що вагнерівці можуть бути готовими запропонувати там свої послуги.

"Те, що сталося в Нігері, назрівало роками. Колишні колонізатори намагаються тримати в покорі народи африканських країн. Для того, щоб тримати їх у покорі, колишні колонізатори наповнюють ці країни терористами та різними бандитськими формуваннями, створюючи колосальну кризу безпеки", – заявив Пригожин.

Натомість видання пише, що позиція Пригожина йшла всупереч позиції російського МЗС, яке закликало до "якнайшвидшого звільнення" президента Нігера Мохаммеда Базума військовими.

Кинувши виклик Путіну та уникнувши покарання, Пригожин, схоже, створив і підтримує конкуруючий із Кремлем центр тяжіння,

– підсумувало видання.

Зверніть увагу! Розвідка Великої Британії заявляла, що вагнерівці можуть рухатись до скорочення та реконфігурації, щоб заощадити на витратах на заробітну плату персоналу в період фінансового тиску Кремля на Пригожина. У Міноборони Британії пояснили, що, ймовірно, Кремль більше не фінансує вагнерівців. Якщо ж російська держава більше не платить ПВК "Вагнера", то це може робити білоруська влада.