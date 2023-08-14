По данным издания, у Пригожина есть планы на деятельность вагнеровцев в странах Африки. Однако его позиция контрастирует с видением Кремля.

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Какую ценность имеет Пригожин для Путина

Журналисты отмечают, что пребывание Евгения Пригожина на свободе контрастирует с заключением Путиным оппозиционеров Владимира Кара-Мурзы и Алексея Навального. Хотя последние имеют менее веские обвинения, чем попытка госпереворота владельца вагнеровцев.

Пригожин же вскоре после мятежа появился в кулуарах недавнего саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге, пожимая руку высокопоставленному лицу Центральноафриканской Республики (ЦАР). Причем, Пригожин был в рубашке и джинсах, а не в военной форме.

Связи Пригожина с Кремлем очевидно пострадали. Но поскольку после мятежа Путин потерял еще большее влияние, похоже, он считает, что сохранение Пригожина еще имеет какую-то пользу,

– заявил директор Future Frontlines, разведывательной службы в аналитическом центре New America, Кэндис Рондо.

По его словам, активом для путинской России, пострадавшей от широких западных экономических санкций, являются:

деловая хватка Пригожина;

его умение скрывать коммерческие прибыли через непрозрачную сеть подставных компаний и оффшорных операций.

"Вертикаль власти" Путина исчезла

Старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия – Евразия Татьяна Станова в своем недавнем анализе отметила, что именно Евгений Пригожин фактически разрушил "вертикаль власти" – многолетнюю систему путинского правления "сверху вниз".

Разрекламированная "вертикаль власти" Путина исчезла. Вместо сильной руки появились десятки мини-Пригожиних, и хотя они, возможно, более предсказуемы, чем вагнеровский лидер, они не менее опасны. Все они хорошо знают, что постпутинская Россия уже здесь – даже если Путин остается во главе – и что пора брать в руки оружие и готовиться к битве за власть,

– написала Станова.

Пригожин сконцентрирован на Африке

У владельца вагнеровцев планы на Африку, где они привели уже ряд операций. Ведь, как только ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь, Пригожин заявил об этом: "Чтобы не было никаких секретов и кулуарных разговоров, сообщаю, что группа "Вагнера" продолжает свою деятельность в Африке, а также в тренировочных центрах на территории Белоруссии".

В частности, вагнеровцы уже причастны к деятельности в Судане, где поставляют ополченцев, воюющих против суданской армии и действующих в ЦАР и Ливии. После военного переворота в Нигере Евгений Пригожин намекнул, что вагнеровцы могут быть готовы предложить там свои услуги.

"Случившееся в Нигере назревало годами. Бывшие колонизаторы пытаются держать в повиновении народы африканских стран. Для того чтобы держать их в повиновении, бывшие колонизаторы наполняют эти страны террористами и различными бандитскими формированиями, создавая колоссальный кризис безопасности", – заявил Пригожин.

В то же время издание пишет, что позиция Пригожина шла вопреки позиции российского МИД, призывавшего к "скорейшему освобождению" президента Нигера Мохаммеда Базума военными.

Бросив вызов Путину и избежав наказания, Пригожин, похоже, создал и поддерживает конкурирующий с Кремлем центр тяжести,

– подытожило издание.

Обратите внимание! Разведка Великобритании заявляла, что вагнеровцы могут двигаться к сокращению и реконфигурации, чтобы сэкономить на расходах на заработную плату персонала в период финансового давления Кремля на Пригожина. В Минобороны Британии объяснили, что, вероятно, Кремль больше не финансирует вагнеровцев. Если же российское государство больше не платит ЧВК "Вагнера", то это могут делать белорусские власти.