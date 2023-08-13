Разведчики предполагают, что ЧВК "Вагнера" ожидает сокращения и реконфигурации. Ранее в ISW писали, что вагнеровцы могут покинуть Беларусь из-за того, что Александр Лукашенко отказался финансировать их.
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Кто может финансировать вагнеровцев
Есть реалистичная возможность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство больше не платит "Вагнеру", то вторым вероятным плательщиком являются белорусские власти,
– объяснили разведчики.
Вместе с тем они сказали, что расходы на вагнеровцев были бы "нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов".
Что ждет наемников Пригожина
Разведчики Великобритании объясняют, что вагнеровцы, вероятно, двигаются к сокращению и реконфигурации. В основном это происходит для того, чтобы сэкономить на расходах на заработную плату персонала в период финансового давления
Ведь после неудачного мятежа Евгения Пригожина 23 июня 2023 года Кремль мог действовать против других бизнес-интересов владельца "Вагнера". Именно поэтому существует реальная возможность того, что Кремль больше не финансирует наемников.
Вагнеровцы в Беларуси: коротко
- После неудачного мятежа Пригожина Россия перебросила вагнеровцев в Белоруссию. Там они разместились в лагере в селе Цель Осиповичского района Могилевской области Беларуси.
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что статус передислокации наемников Пригожина остается неясным. Ведь перед этим говорили, что якобы наемников могу вернуть обратно в Россию.
- Перед этим британская разведка сообщала, что возле стран НАТО сейчас планируется обучение белорусской армии, которые будут инструктировать бойцы ЧВК "Вагнера" Учения пройдут в районе Гродно на северо-западе Беларуси, недалеко от польско-литовской границы.
- На фоне этих событий Польша усилила защиту, направив к границе с Белоруссией 10 тысяч военных. Перед этим туда направили авиацию. Литва также усилила границу и заявила о планах закрыть два пункта пропуска с Беларусью – Шумск и Тверч.