В то же время Польша, Литва и Украина остаются под угрозой террористической деятельности со стороны вагнеровцев, которые сейчас базируются в Беларуси. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что ради совершения таких действий Путин и расположил ЧВК "Вагнера" вблизи границ этих стран.

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Может стать "мучеником"

Судьба же Евгения Пригожина после его попытки совершить мятеж в России сложилась довольно странно.

Несмотря на то, что он всех "кинул" своим походом на Москву, однако он имеет все еще достаточно высокий уровень поддержки среди россиян. Поэтому, если его ликвидируют, то он станет "мучеником" в глазах российского населения. И это только повысит уровень доверия к ЧВК "Вагнера" в обществе страны-агрессора,

– заметил военный обозреватель.

Военный обозреватель предположил, какая судьба может ожидать Евгения Пригожина: смотрите видео

А тогда на первый план может выйти другая персоналия. Ведь Евгений Пригожин – это, прежде всего, "лицо" ЧВК "Вагнера", медийная личность. Однако есть и другие руководители "Вагнера". К примеру, Дмитрий Уткин, а также другие командиры подразделений вагнеровцев. Некоторые даже действуют в Европейском Союзе.

"Именно поэтому возможная ликвидация Пригожина может только поспособствовать популяризации ЧВК "Вагнера"", – подчеркнул Александр Коваленко.

Важно! Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что Путин "хочет видеть мертвым" Пригожина. Однако российский диктатор пока не может это осуществить. Но через полгода, по мнению Грозева, "Пригожин либо умрет, либо будет повторный переворот".

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