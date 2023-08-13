Водночас Польща, Литва та Україна залишаються під загрозою терористичної діяльності з боку вагнерівців, які зараз базуються в Білорусі. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що заради вчинення таких дій Путін і розташував ПВК "Вагнера" поблизу від кордонів цих країн.

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Може стати "мучеником"

Доля ж Євгенія Пригожина після його спроби вчинити заколот в Росії склалася доволі дивно.

Не дивлячись на те, що він всіх "кинув" своїм походом на Москву, однак він все ще має достатньо високий рівень підтримки серед росіян. А тому, якщо його ліквідують, то він стане "мучеником" в очах російського населення. І це тільки підвищить рівень довіри до ПВК "Вагнера" в суспільстві країни-агресорки,

– зауважив військовий оглядач.

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А тоді на перший план може вийти інша персоналія. Адже Євгеній Пригожин – це насамперед "обличчя" ПВК "Вагнера", медійна особистість. Проте є інші керівники "Вагнера". Наприклад, Дмитро Уткін, а також інші командири підрозділів вагнерівців. Деякі з них навіть діють у Європейському Союзі.

"Саме тому можлива ліквідація Пригожина може тільки посприяти популяризації ПВК "Вагнера", – наголосив Олександр Коваленко.

Важливо! Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що Путін "хоче бачити мертвим" Пригожина. Проте російський диктатор наразі не може це здійснити. Але за пів року, на думку Грозєва, "Пригожин або помре, або буде повторний переворот".

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