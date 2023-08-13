Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що, якщо Пригожина не вб'ють, то він стане наступним президентом Росії. До слова, Грозєв зауважив, що напередодні недозаколоту глави ПВК "Вагнера" телефонний трафік між високопоставленими російськими військовими "вибухнув".

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Ватажок вагнерівців має озброєну армію бойовиків, яка підкорюється лише йому, а також мільярди та медійну імперію.

Пригожин уже або вбитий, або його посадили. Хто бачив його живим, здоровим? Ніякого Пригожина живим, здоровим жодна людина після 24 числа (червня – 24 Канал) не бачила,

– сказав Жирнов.

Мовляв, у мережі показували фото, де зображений начебто глава ПВК "Вагнера". Однак, переконаний ексрозвідник, навіть школяр може купити спеціальну програму на чорному ринку та зробити фейк. А будь-який аудіозапис можна записати навіть сидячи в СІЗО Лефортово, що у Москві.

"Нині жодне відео, аудіо чи фото, яке показують – нічого не доводить", – наголосив ексспівробітник КДБ.

На думку ексрозвідника, російські еліти зможуть домовитися з Євгенієм Пригожиним. Він і влаштував свій недозаколот, адже з ним домовилися всі, але потім кинули. Саме тому й довелося відмовлятися від задуму.

"Путіна ненавидять абсолютно усі, окрім тих, хто заробляє гроші на війні", – сказав Жирнов.

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