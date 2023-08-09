Про це 24 Каналу розповів радник з питань комунікації легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Він припускає, що, ймовірно, Пригожин лякає Литву, Польщу, а піде зовсім у протилежний бік на Мінськ для того, аби змістити самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка.

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"Марш справедливості" на Мінськ

Курс Пригожина та його найманців, безумовно, зорієнтований на провокації на польському кордоні, Африку та Україну. Однак це найбільш очевидні маршрути.

Я повертаюся до своєї попередньої версії. Я не виключаю, що Пригожин "маршем справедливості" піде на Мінськ. Свого часу ПВК "Вагнера" вже ловили у Білорусі,

– сказав радник з питань комунікації легіону "Свобода Росії".

Тоді Лукашенко говорив про те, що вагнерівців запустили на територію Білорусі для того, аби здійснити державний переворот в інтересах Росії.

Ймовірно, якщо російський диктатор вирішить, що Лукашенко недостатньо лояльний до Кремля, наприклад, вкотре відмовиться брати участь у бойових діях проти України, то Путіну запропонують інший сценарій. Згідно з яким Лукашенка скинуть, а замість нього поставлять Пригожина, який буде "лояльним губернатором Білоруської області".

"Якщо білоруський диктатор відправить Пригожина у Росії, то, можливо, убезпечить себе від державного перевороту", – додав Барановський.

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