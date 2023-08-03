Ба більше, навіть приїжджає на саміт "Росія-Африка". Це ще додаткове обнулення залишків репутації Путіна. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, хто сьогодні має сприймати Путіна серйозно. Людина такого типу вкрай боягузлива. Я навіть не знаю чи можна з ним вітатися", – сказав радник голови ОПУ.

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Не дограв гру

В інформаційному просторі дедалі частіше лунають прогнози, що на Росію ще чекає багато заколотів. В Офісі Президента припускають, що черговий переворот на території країни-агресорки не буде очолений пасіонарним вождем.

Я б не скидав, що Пригожин не дограв гру. Безумовно, він дивиться на Путіна іронічно,

– зазначив Подоляк.

Ми побачимо другий чи третій етап внутрішніх трансформацій у Росії. Це буде така велика кількість маленьких різних силових структур, які битимуться між собою на різних територіях. Крім того, якщо будуть люди, які схочуть перехопити політичну владу, Пригожин забезпечить силовий сценарій, а люди – політичний. Тому, що це не було готово 23 – 24 червня.

"Я б все ж таки не відкидав сценарій, коли Пригожин дограє. Масштаб самого Пригожина, це не масштаб людини, яка може стати кимось у Росії публічно. Проте сьогодні він може спокійно розібратися не те, що з Сєргєєм Шойгу, а з тим же Ніколаєм Патрушевим, який після невдалого перевороту Пригожина виглядає вкрай нікчемно", – додав радник голови ОПУ.

Чергова маячня пропагандистів

Путінські маріонетки, зокрема Патрушев, Наришкін, продовжують розповідати маячню про можливість анексії західних регіонів України, біолабораторії й про те, що поранені українські солдати є біодонорами.

"Це ж просто феєрія якась. Патрушев говорить, що прямо на лінії фронту з ними щось роблять. Ви розумієте цей рівень? Рівень неадекватності людей", – мовив Подоляк.

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