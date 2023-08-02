Російське суспільство всіляко виявляє зневагу до чинного військового керівництва. Однак із цим Кремль нічого не може зробити. Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.

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Серйозні проблеми в Росії

На проблеми в міністерстві оборони Росії вказує щонайменше відсутність перших облич в медіапросторі. Сєргєй Шойгу нещодавно їздив до Північної Кореї. Командувач окупаційних військ Валєрій Герасимов після заколоту вперше з'явився на публіці 10 липня.

Натомість командувач повітряно-космічних сил генерал Сєргєй Суровікін зник в день початку заколоту – 23 червня. Після цього його не бачили. Проте подейкували про затримання.

Якби все було в порядку, то не виникало б вакууму, не створювали б інтерпретацій. Тобто кожен день, як і раніше, показували б нам Герасимова, Шойгу, Суровікіна – не було б чуток про його арешт,

– зауважив Аббас Галлямов.

Може здаватися, що це такі речі, які не є суттєвими. Однак насправді вони дуже чітко показують зміни, які відбуваються всередині міноборони. І це активно обговорюють росіяни у соцмережах.

"Кремль такі речі, запевняю, моніторить дуже уважно. Якщо є можливість окупувати якусь інформаційну проблему, вони обов'язково це роблять", – наголосив політолог.

Тобто якщо влада бачить, що людей турбує відсутність Суровікіна – його б просто показали. Якщо ж цього не роблять, це вказує на те, що якась проблема із ним таки є.

Аббас Галлямов про проблеми в міноборони Росії: дивитись відео

Патова ситуація для Путіна

Та ж ситуація з міністром оборони та командувачем окупаційних військ. В суспільстві почастішали розмови про послаблення позицій міноборони. Однак Кремль на це ніяк не реагує.

Кремль чудово знає, як це працює. Якщо цього не вирішують – проблема об'єктивно існує. Інакше бути не може. На очах у всього світу Шойгу та Герасимов, як зайці, втікали від Пригожина. Яка повага в армійському середовищі може бути після такого,

– зауважив Галлямов.

А якраз повага є важливим аспектом для військового керівництва країни. Натомість звичайні росіяни зневажають його за слабкість.

Втім для Владіміра Путіна ця ситуація є дещо безвихідною. Нового керівництва, яке б мало повагу, він призначити не може. Усе тому, що це означає, що цього досягнув Пригожин. Тобто досягнув мети заколоту – звільнити військове керівництво Росії.

Що коїться в військо-політичній верхівці Росії