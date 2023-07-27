Це 24 Каналу прокоментував журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Західні журналісти повідомляють буцімто мінімум за 2 – 3 дні Путіна попередили, що Пригожин готує заколот.
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Інформація хибна або штучна
До того ж диктатор вжив заходів щодо посилення охорони низки стратегічних об'єктів, зокрема Кремля, де збільшили штат президентської охорони й видали більше зброї. Однак навіть така "серйозна" підготовка не допомогла. Пригожин разом зі своїми найманцями фактично дійшов до Москви.
Завжди залишається шанс, що попередили не того двійника, а той забув передати старшому й не в тому боці посилили,
– мовив Бурлаков.
На думку журналіста-міжнародника, не може бути такого, що Путін недооцінив Пригожина. Диктатор не міг не прислухатися до таких передбачень й припущень.
"Людина, в якої параноя, не могла знехтувати такою інформацією. Або її не було, або вона була хибна чи штучна", – зазначив Бурлаков.
Чому Путін не уникнув заколоту: дивіться відео
Одноденний заколот глави ПВК "Вагнера"
- 23 червня Євгєній Пригожин звинуватив міноборони Росії у тому, що воно нібито завдало удару по позиціях його найманців. Наступного дня, 24 червня, ватажок вагнерівців пішов "маршем справедливості" на Москву. Найманці захопили військові об'єкти в Ростові та Воронежі, але до столиці Росії не дійшли 200 кілометрів.
- До Росії приїхав самопроголошений президент Білорусі й провів переговори з Пригожиним. Після того глава ПВК "Вагнера" розвернув колони своїх бійців у польові табори.
- Згідно з домовленостями, вагнерівці переїхали до Білорусі, а щодо Пригожина закрили кримінальну справу.
- Речник диктатора Дмітрій Пєсков повідомив нібито 29 червня відбулася зустріч Владіміра Путіна і Євгенія Пригожина, яка тривала три години. На зустрічі також були присутні вагнерівці – 35 командирів формування.