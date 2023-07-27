Це 24 Каналу прокоментував журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Західні журналісти повідомляють буцімто мінімум за 2 – 3 дні Путіна попередили, що Пригожин готує заколот.

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Інформація хибна або штучна

До того ж диктатор вжив заходів щодо посилення охорони низки стратегічних об'єктів, зокрема Кремля, де збільшили штат президентської охорони й видали більше зброї. Однак навіть така "серйозна" підготовка не допомогла. Пригожин разом зі своїми найманцями фактично дійшов до Москви.

Завжди залишається шанс, що попередили не того двійника, а той забув передати старшому й не в тому боці посилили,

– мовив Бурлаков.

На думку журналіста-міжнародника, не може бути такого, що Путін недооцінив Пригожина. Диктатор не міг не прислухатися до таких передбачень й припущень.

"Людина, в якої параноя, не могла знехтувати такою інформацією. Або її не було, або вона була хибна чи штучна", – зазначив Бурлаков.

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