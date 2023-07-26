Про це 24 Каналу заявив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зауважив, що усе через те, що тоді в Росії заплановані президентські вибори. Тому можливе загострення ситуації в країні, зокрема, з новою хвилею мобілізації.

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"У Пригожина були президентські амбіції. Він 10 місяців майже представляв себе як кандидат у президенти Росії. Мав політичну роль", – зауважив Жирнов.

Глава ПВК "Вагнера" у короткостроковій перспективі не має загрози для російського диктатора, адже він не самогубця. За словами ексспівробітника КДБ, Пригожин вже якось казав про те, що спроба заколоту сталася просто через те, що він нібито "психанув".

У це я щось не дуже вірю. Мені здається, що він просто дізнався про те, що його збираються можливо навіть арештовувати. І тому іншого виходу, окрім як, для Путіна влаштовувати цей "заколот"...,

– розповів колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

У результаті Пригожин отримав досить непоганий "результат". Зокрема, вагнерівці пішли з фронту в Україні, а також отримали виплати. Також главі ПВК "Вагнера" повернули гроші, золото та зброю, яку вилучили під час обшуків.

"Отримали все, що хотіли. Навіть Пєсков сказав, що нібито вони навіть зустрічалися з Путіним. Так його "заколот" вийшов", – сказав Сергій Жирнов.

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Недозаколот глави ПВК "Вагнера"