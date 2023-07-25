За словами українських та інших європейських чиновників з питань безпеки, коли Пригожин вранці 24 червня здійснив спробу заколоту, Путін був паралізований і не міг діяти рішуче. Протягом більшої частини дня у Кремлі не було віддано жодного наказу.

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Путін посилив тільки захист Кремля

За даними розвідки, переданими The Washington Post, російські спецслужби попередили Путіна про те, що Пригожин готує можливе повстання, як мінімум за 2 – 3 дні.

Було вжито заходів щодо посилення охорони низки стратегічних об'єктів, зокрема Кремля, де збільшили штат президентської охорони й видали більше зброї, але в іншому жодних дій вжито не було, повідомили ці чиновники.

"У Путіна був час, щоб ухвалити рішення про придушення (повстання) і заарештувати його організаторів", – сказав один із європейських чиновників служби безпеки, який, як і інші, говорив на умовах анонімності. "Коли це почало відбуватися, на всіх рівнях настав параліч... Було абсолютне сум'яття і розгубленість. Довгий час вони не знали, як реагувати".

Реакція Москви на заколот Пригожина засвідчила безлад у Кремлі

Як пише The Washington Post, дані західних урядів про реакцію Москви на заколот Пригожина дають найдетальніше уявлення про параліч і безлад усередині Кремля в перші години найсерйознішого випробування для 23-річного президентства Путіна.

Це також, мабуть, свідчить про те, що Путін побоюється безпосередньо протистояти Пригожину, який протягом десяти років користувався підтримкою в російському силовому відомстві.

Пригожин став невід'ємною частиною глобальних операцій Кремля: він керував "фермами тролів", які поширювали дезінформацію в США, і воєнізованими операціями на Близькому Сході та в Африці, а також відправив вагнерівців на війну Росії проти України.

На думку The Washington Post, багаторічний симбіоз Путіна й Пригожина оголив слабкі сторони путінської системи кумівського управління, в якій клани, що змагаються, нацьковуються один на одного.

На думку європейських силовиків, відсутність наказів від кремлівського командування залишила місцевим чиновникам можливість самим вирішувати, як діяти, коли загони "Вагнера" встановили контроль у Ростові, а потім вирушили до Воронежа, після чого попрямували далі на північ до Москви.

За словами представників силових структур, без будь-яких чітких наказів місцеві військові та керівники служб безпеки ухвалили рішення не намагатися зупинити добре озброєні війська "Вагнера".

Найбільша ознака нездорової ситуації всередині Росії

За словами представників силових структур, багато хто на місцях не міг повірити в те, що повстання "Вагнера" могло статися без узгодження з Кремлем.

"Місцева влада не отримувала жодних команд від керівництва країни", – заявив високопоставлений представник українських силових структур. "З нашої точки зору, це найбільша ознака нездорової ситуації всередині Росії. Авторитарна система сформована таким чином, що без дуже чіткої команди від керівництва люди нічого не роблять. Коли керівництво перебуває в сум'ятті та безладі, така ж ситуація на місцевому рівні й навіть гірша".

За словами європейських силовиків, безлад у Кремлі також відображає поглиблення розколу в російському силовому і військовому істеблішменті з приводу ведення війни в Україні.

Багато хто, зокрема у вищих ешелонах спецслужб і армії, підтримують прагнення Пригожина змістити вище військове керівництво Росії.

За словами одного з високопоставлених представників НАТО, деякі високопоставлені особи в Москві, схоже, були готові підтримати Пригожина, якби йому вдалося домогтися виконання своїх вимог

Але інші представники силових структур були в жаху від спроби заколоту і від беззубої реакції Кремля.

Коли з'явилися попередження спецслужб про те, що Пригожин може підняти заколот, деякі представники силових структур вирішили, що ці приготування можуть бути не більше ніж блефом із метою посилити тиск і отримати більше важелів впливу, щоб забезпечити контроль над "Вагнером", сказав один із європейських чиновників.

Пригожин досяг свого завдяки заколоту

Певною мірою, якщо заколот Пригожина був спробою отримати важелі впливу, то він вдався.

За словами кількох співробітників спецслужб і Володимира Осечкіна, правозахисника у вигнанні, який розмовляв із кількома колишніми бійцями "Вагнера", Путін був змушений піти на компроміс із Пригожиним, дозволивши йому протягом кількох днів після заколоту пересуватися Росією, оскільки робота Пригожина на Кремль занадто тісно перепліталася з інтересами путінської держави.

Замість того щоб переслідувати Пригожина за керівництво збройним повстанням, Путін погодився зняти з нього звинувачення.

В обмін на це Пригожин припинив похід на Москву, вивів своїх людей з ключових військових об'єктів і погодився перебратися до Білорусі, зберігши принаймні частину "Вагнера" в недоторканності.