По словам украинских и других европейских чиновников по вопросам безопасности, когда Пригожин утром 24 июня совершил попытку мятежа, Путин был парализован и не мог действовать решительно. В течение большей части дня в Кремле не было отдано ни одного приказа.

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Путин усилил только защиту Кремля

По данным разведки, переданным The Washington Post, российские спецслужбы предупредили Путина о том, что Пригожин готовит возможное восстание как минимум за 2 – 3 дня.

Были приняты меры по усилению охраны ряда стратегических объектов, в частности Кремля, где увеличили штат президентской охраны и выдали больше оружия, но в остальном никаких действий не было предпринято, сообщили эти чиновники.

"У Путина было время, чтобы принять решение о подавлении (восстания) и арестовать его организаторов", – сказал один из европейских чиновников службы безопасности, который, как и другие, говорил на условиях анонимности. "Когда это начало происходить, на всех уровнях наступил паралич... Было абсолютное смятение и растерянность. Долгое время они не знали, как реагировать".

Реакция Москвы на мятеж Пригожина показала беспорядок в Кремле

Как пишет The Washington Post, данные западных правительств о реакции Москвы на мятеж Пригожина дают самое подробное представление о параличе и беспорядке внутри Кремля в первые часы самого серьезного испытания для 23-летнего президентства Путина.

Это также, вероятно, свидетельствует о том, что Путин опасается непосредственно противостоять Пригожину, который в течение десяти лет пользовался поддержкой в российском силовом ведомстве.

Пригожин стал неотъемлемой частью глобальных операций Кремля: руководил "фермами троллей", которые распространяли дезинформацию в США, и военизированными операциями на Ближнем Востоке и в Африке, а также отправил вагнеровцев на войну России против Украины.

По мнению The Washington Post, многолетний симбиоз Путина и Пригожина обнажил слабые стороны путинской системы кумовского управления, в которой соперничающие кланы натравливаются друг на друга.

По мнению европейских силовиков, отсутствие приказов от кремлевского командования оставило местным чиновникам возможность самим решать, как действовать, когда отряды "Вагнера" установили контроль в Ростове, а затем отправились в Воронеж, после чего направились дальше на север в Москву.

По словам представителей силовых структур, без каких-либо четких приказов местные военные и руководители служб безопасности приняли решение не пытаться остановить хорошо вооруженные войска "Вагнера".

Наибольший признак нездоровой ситуации внутри России

По словам представителей силовых структур, многие на местах не могли поверить в то, что восстание "Вагнера" могло произойти без согласования с Кремлем.

"Местные власти не получали никаких команд от руководства страны", – заявил высокопоставленный представитель украинских силовых структур. "С нашей точки зрения, это самый большой признак нездоровой ситуации внутри России. Авторитарная система сформирована таким образом, что без очень четкой команды от руководства люди ничего не делают. Когда руководство находится в смятении и беспорядке, такая же ситуация на местном уровне и даже хуже".

По словам европейских силовиков, беспорядки в Кремле также отражают углубление раскола в российском силовом и военном истеблишменте по поводу ведения войны в Украине.

Многие, в том числе в высших эшелонах спецслужб и армии, поддерживают стремление Пригожина сместить высшее военное руководство России.

По словам одного из высокопоставленных представителей НАТО, некоторые высокопоставленные лица в Москве, похоже, были готовы поддержать Пригожина, если бы ему удалось добиться выполнения своих требований.

Но другие представители силовых структур были в ужасе от попытки мятежа и от беззубой реакции Кремля.

Когда появились предупреждения спецслужб о том, что Пригожин может поднять мятеж, некоторые представители силовых структур решили, что эти приготовления могут быть не более чем блефом, чтобы усилить давление и получить больше рычагов влияния, чтобы обеспечить контроль над "Вагнером", сказал один из европейских чиновников.

Пригожин достиг своего благодаря мятежу

В определенной степени, если мятеж Пригожина был попыткой получить рычаги влияния, то он удался.

По словам нескольких сотрудников спецслужб и Владимира Осечкина, правозащитника в изгнании, разговаривавшего с несколькими бывшими бойцами "Вагнера", Путин был вынужден пойти на компромисс с Пригожиным, позволив ему в течение нескольких дней после мятежа передвигаться по России, поскольку работа Пригожина на Кремль слишком тесно передвигалась.

Вместо того, чтобы преследовать Пригожина за руководство вооруженным восстанием, Путин согласился снять с него обвинения.

В обмен на это Пригожин прекратил поход на Москву, вывел своих людей из ключевых военных объектов и согласился перебраться в Беларусь, сохранив по крайней мере часть "Вагнера" в неприкосновенности.