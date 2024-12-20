Про це в розмові з 24 Каналом наголосив оглядач Deutsche Welle Костянтин Еггерт, зазначивши, що серйозним ударом по російському режиму стала б чітка обіцянка Заходу, що Україна увійде до складу НАТО протягом визначеного періоду.

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Захід має ввести вторинні санкції, а російська опозиція активізуватись

На думку Еггерта, варто продовжувати тиснути на Росію через санкції, впровадити всі ті обмеження, яких ще немає.

Очевидно, що справжнім ударом по режиму стали б вторинні санкції, тобто проти тих країн, які сьогодні допомагають Путіну виготовляти ракети й дрони,

– впевнений Еггерт.

Оглядач Deutsche Welle висловив думку, що одночасно з цим має активізуватись російська опозиція, зокрема ті її представники, які нині перебувають в Європі.

"Давно пора зайнятися чимось серйозним російській опозиції, яка вже має переходити від маршів у центрі безпечних європейських міст до активних дій. Наприклад, є прекрасні російській айтівці, чому б не організувати з них хакерські бригади, хай би вони "поклали" цю пряму лінію Путіна", – озвучив Еггерт.

Він зауважив, що по всьому світу існують російські представництва і їх треба блокувати та створювати для їх роботи проблеми. Опозиції, зі слів Еггерта, варто демонструвати, що вона є російським спротивом, а не "російськими інтелігентами з чашкою чаю".

Я не кажу, що через це режим Путіна впаде, але він дедалі більше почуватиме себе некомфортно. Режими, які володіють нафтою, газом і ядерною зброєю не падають за 13 секунд, але мають бути щоденні зусилля, щоб цього досягти,

– зазначив Еггерт.

Заколот Пригожина показав, що реально уявляє собою режим Путіна

Оглядач Deutsche Welle нагадав заколот Пригожина і його ПВК "Вагнера", коли влітку 2023 року доволі невелика група людей взяла під контроль місто-мільйонник Ростов-на-Дону зі штабом округа і міжнародним аеропортом без єдиного пострілу.

Еггерт вдався у запитання, де ж тоді був путінський режим, численна кількість його чиновників, які сидять по всій Росії та забезпечують функціонування цього режиму. Вони всі тоді сховались. Ця ситуація, зі слів оглядача Deutsche Welle, показала, що насправді уявляє собою путінський режим.

"Треба розуміти, що всі ресурси тиску на режим Путіна досі не вичерпані, але замість того, аби їх використовувати, ми чуємо висловлювання канцлера Німеччини Шольца, що він дуже надихнувся розмовою з Трампом. Якщо Шольц чимось надихнувся, то в Києві, Вільнюсі та Варшаві мають насторожитися", – підсумував Еггерт.