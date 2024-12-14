Про це в розмові з 24 Каналом припустив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що таке рішення буде ухвалене неодмінно і, згідно з його прогнозом, вже найближчим часом, через декілька тижнів.

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Важливість угоди між США та Україною про взаємну безпеку

Громадський діяч наголосив, що неважливо чи отримає Україна це запрошення поки в Білому домі Байден чи в період перших тижнів президентства Трампа.

Хвиля тиску на Трампа наростає, аби він зробив офіційне запрошення щодо вступу України в НАТО,

– озвучив Пінкус.

На його думку, одночасно з запрошенням вступити до Альянсу, варто було б наполягати, аби мала відображення на законодавчому рівні двостороння угода про допомогу та взаємну безпеку між США та Україною.

Треба, щоб Конгрес ратифікував рішення, що незалежно від того, хто буде в Білому домі, Сполучені Штати зобов'язуються допомагати Україні на прикладі того, як вони це роблять стосовно країн, які не є членами НАТО (Ізраїль, Японія, Південна Корея),

– зазначив Пінкус.

Громадський діяч підкреслив, що Україна має увійти до цього переліку. І, на його думку, нині важливо, аби дипломатичний корпус Володимира Зеленського працював щодо цього на своєму рівні.

Нагадаємо, президент України Зеленський хоче обговорити з Байденом питання щодо запрошення України до Альянсу. Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко висловив думку, що паралельно з отриманням цього запрошення або замість нього Україні зараз корисніше було б підписати із США договір щодо гарантій безпеки. Це, з його слів, сьогодні дійсно принесе практичний результат.